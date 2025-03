Indian Wells, Berrettini e Sonego da Davis: ora la sfida ai numeri 1. Errani e Vavassori ripartono nel doppio misto

Continua il percorso di Berrettini e Sonego nel torneo di doppio, dove affronteranno la coppia testa di serie n°1 nei quarti di finale: Errani e Vavassori in campo nel doppio misto

Continua vincere e convincere la nuova coppia azzurra composta da Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, che grazie al successo sul duo statunitense Seggerman/Trhac ha strappato il pass per i quarti di finale del torneo di doppio di Indian Wells, dove si dovranno misurare con la coppia testa di serie n°1 Marcelo Arevalo e Mate Pavic.

Coloro che invece hanno un po’ deluso le aspettative in doppio sono stati Sara Errani e Andrea Vavassori, i quali però potranno provare a redimersi nel torneo di doppio misto, che – in controtendenza con quanto deciso per lo US Open – a Indian Wells ha mantenuto tutta la sua dignità.

Berrettini e Sonego ai quarti

Altra prestazione molto convincente per Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego nel torneo di doppio di Indian Wells dopo la vittoria all’esordio contro gli esperti specialisti Nikola Mektic e Michael Venus. La coppia azzurra si è sbarazzata degli statunitensi Ryan Seggerman e Patrik Trhac in due set con il risultato di 6-3 6-2 maturato grazie a una prestazione senza sbavature da parte dei due italiani, che hanno sfruttato a dovere i propri servizi potenti e coperto bene la rete, contrariamente ai loro avversari che tra doppi falli ed errori al volo hanno facilitato il compito di Matteo e Lorenzo.

Ora la sfida ai numeri uno

Berrettini e Sonego volando dunque ai quarti di finale del tabellone di doppio, dove affronteranno la coppia testa di serie n°1 composta da Marcelo Arevalo e Mate Pavic. Una sfida certamente complicata, con i due specialisti che partiranno con i favori del pronostico, ma che ci potrà dare indicazioni chiare sull’effettiva competitività della nuova coppia azzurra, che al momento sembra aver funzionato come esperimento utile in ottica Coppa Davis.

Queste le parole di Berrettini ai microfoni di Ubitennis dopo la vittoria sugli statunitensi: “Stiamo giocando bene, siamo due giocatori che basano il gioco molto sul servizio e se si serve bene l’altro davanti aiuta parecchio. Ma la cosa più importante è che abbiamo un’energia molto positiva che ci può aiutare anche nelle prossime settimane in singolo. Ora si affrontano i numeri uno, bella sfida, ma secondo me abbiamo le carte in regola per metterli in difficoltà”.

Dopo le delusioni Errani e Vavassori ripartono dal doppio misto

Contrariamente a quanto deciso per lo US Open, dove il torneo di doppio misto è stato trasformato in una sorta di esibizione, a Indian Wells la specialità sopravvive nella sua forma naturale. Un’ottima notizia per Sara Errani e Andrea Vavassori, che nell’attesa di capire se potranno difendere il titolo conquistato l’anno scorso a Flushing Meadow, possono tornare a giocare assieme negli Stati Uniti.

Errani e Vavassori hanno dunque la possibilità di mettersi alle spalle le rispettive premature eliminazioni nei tabelloni di doppio in quello di doppio misto, dove, essendo teste di serie n°1, esordiranno direttamente al secondo turno contro la coppia vincente tra Schuurs/Bopanna e Babos/Arevalo.

