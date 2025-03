Indian Wells, Sinner snobbato da Alcaraz: "Per me non cambia nulla senza di lui". Draper invece lo rincuora

Carlitos a caccia del terzo titolo consecutivo nel Masters 1000 californiano: le parole sul grande assente. Dal britannico, di contro, stima e vicinanza per Jannik.

Indian Wells è il primo Masters 1000 dell’anno. E anche il primo senza Jannik Sinner. Il numero 1 della classifica ATP sta scontando i tre mesi di sospensione concordati con la WADA per il caso Clostebol e, come è noto, è rimasto in Europa. Il rosso di San Candido non perderà punti nel ranking: i 400 guadagnati l’anno scorso con l’approdo in semifinale gli sono stati già decurtati. Non potrà però dare l’assalto a un torneo tra i più prestigiosi del circuito.

Indian Wells, il primo Masters 1000 senza Sinner

È un’assenza “pesante”, quella di Sinner. Che si sta facendo sentire non poco, a livello di attenzione mediatica sullo stesso torneo. Chi non sembra essersi accorto che mancherà il tennista più forte in circolazione è Carlos Alcaraz. Proprio l’altro dominatore della scena tennistica del futuro, a braccetto proprio col campione altoatesino. Alla vigilia del torneo hanno fatto scalpore le dichiarazioni del murciano in conferenza stampa. Dove è sembrato quasi snobbare l’amico-rivale sospeso.

Alcaraz e l’assenza di Jannik: “Sono concentrato su me”

Alla domanda se stesse pensando di “approfittare” del forfait di Sinner, Alcaraz ha risposto serafico: “All’assenza di Jannik non sto pensando per niente. Certo, so bene che non giocherà qui ma ci saranno molti dei migliori tennisti al mondo e penso che questo sia un torneo davvero aperto a ogni tipo di risultato, perché ci sono diversi giocatori che stanno giocando un ottimo tennis. Per me insomma non cambia nulla. Sono concentrato sul mio gioco, su me stesso e sul cercare di giocare un buon tennis qui. Mi piacerebbe vincere per il terzo anno di fila, so che nessuno c’è riuscito ma non è un’ossessione”.

Draper, le parole al miele per Sinner: “Ragazzo d’oro”

Se Alcaraz ha in qualche modo snobbato Sinner, sono arrivate parole di stima e vicinanza per Jannik da Jack Draper, il britannico arrampicatosi alla posizione numero 14 della classifica ATP. “Sono sicuro che Jannik tornerà più forte di prima”, le parole dell’inglese, semifinalista agli ultimi US Open proprio contro Sinner. “Questi ultimi mesi sono stati davvero complicati per lui. Io ho cercato di supportarlo, gli ho spesso detto che lui è fonte di ispirazione per me per i risultati che ha raggiunto e per la sua etica del lavoro. Il modo in cui si comporta dentro e fuori dal campo è impressionante, è un ragazzo genuino e gentile. Penso meriti tutto il successo che sta avendo, aspetto con ansia di rivederlo in campo“.

