Iner, Ravezzani: "Conte, se è vero perché non funziona?"

Non si placano le polemiche per l’eliminazione dell’Inter dalla Champions con l’ultimo posto nel girone che ha sancito la fuoriuscita dei nerazzurri anche dall’Europa League. I processi ad Antonio Conte continuano da oramai 48 ore a questa parte. Tra le tante accuse anche l’ultimo tweet di Fabio Ravezzani che ha rivitalizzato la vip polemica dei tifosi interisti in fermento da mercoledì sera a questa parte.

Ravezzani provoca Conte: “Ma quale piano B”

Nell’oramai pluricitata intervista post partita a Sky in cui, a detta di tutti, Conte è apparso maleducato verso Fabio Capello ma soprattutto nei confronti della conduttrice Anna Billò, oggetto della polemica è stato un eventuale piano B, suggerito da Capello a Conte per aggirare le difficoltà nel creare occasioni quando gli avversari, come lo Shakhtar si arroccano in difesa. La risposta polemica dell’allenatore nerazzurro “ce l’abbiamo ma non ve lo dico altrimenti poi gli avversari usano le contromisure” ha ampliato il gelo in studio e aizzato le critiche nei suoi confronti. Sul futuro di Conte crescono i dubbi.

A proposito, Fabio Ravezzani scrive su Twitter in maniera provocatoria: “Più penso al piano B di Conte e più resto incredulo. Dice che le squadre sono cattive perché si attrezzano per annullare il gioco Inter (ma va’?). Alla richiesta del piano B replica: <Certo, ce l’abbiamo, ma è un segreto, mica vengo a dirlo qui>. Ma perché non ha funzionato?”. Un chiaro riferimento al fatto che qualora lo avesse l’Inter, un piano B, è evidente che almeno contro gli ucraini, non ha funzionato, nè all’andata, nè al ritorno.

Tifosi interisti ancora contro Conte

La rabbia dei tifosi nerazzurri nei confronti di Antonio Conte è ancora viva, forse la rottura è al punto di non ritorno, lo si capisce dai commenti al tweet di Ravezzani: “Non riesco a capire,gli allenatori studiano le squadre avversarie,se lui non è riuscito a capire è solo colpa sua,mi sembra che sia in confusione, e poi con quello che guadagna deve accettare le critiche e essere più educato,è in tilt,è abituato a ristoranti di 100€”; “Come mai tanti allenatori che vanno all’Inter rischiano di veder compromessa la loro carriera x non dire di tanti grandi calciatori. Conte ha sbagliato ad andare all’Inter”; “Sopravvalutato…Strapagato… Tarantolato… Ancora una volta ha dato il peggio di se”.

SPORTEVAI | 11-12-2020 09:29