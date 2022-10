Infortunati, squalificati e diffidati: 12ª giornata di Serie A

28-10-2022 09:24

In questa lista, sempre aggiornata, andiamo a scoprire tutti i nomi dei calciatori infortunati, squalificati e diffidati in vista della 12ª giornata di Serie A.

Tra parentesi, il numero di giornate di squalifica che devono ancora essere scontate dal giocatore in questione.

Uno strumento fondamentale non solo per sapere cosa ci aspetta sui vari campi, ma anche per orientarsi nelle scelte relative al Fantacalcio.

Infortunati

De Roon (lesione al bicipite femorale)

Zappacosta (stiramento al retto femorale)

Squalificati

Muriel (1)

Diffidati

–

Infortunati

Bonifazi (stiramento al collaterale)

Kasius (contusione a un polpaccio)

Schouten (problema fisico)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Chiriches (problema fisico)

Radu (problema fisico)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Akpa Akpro (lesione al bicipite femorale)

Grassi (frattura della 9ª costola)

Ismajii (lesione di medio grado al semimembranoso della coscia)

Tonelli (lesione del legamento crociato)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Castrovilli (lesione di crociato

collaterale e menisco)

Nico Gonzalez (problema al flessore)

Sottil (lombalgia)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Brozovic (lesione ai muscoli posteriori della coscia)

Dalbert (lesione al crociato)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Bremer (lesione al bicipite femorale)

De Sciglio (lesione al retto femorale)

Di Maria (lesione al bicipite femorale)

Kaio Jorge (rottura del tendine rotuleo)

Paredes (lesione al bicipite femorale)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Immobile (lesione al bicipite femorale)

Squalificati

–

Diffidati

V. Milinkovic-Savic

Infortunati

–

Squalificati

–

Diffidati

Hjulmand

Infortunati

Calabria (lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra)

Florenzi (operazione al tendine del bicipite femorale)

Ibrahimovic (ricostruzione legamento crociato anteriore)

Maignan (problema al muscolo soleo)

Saelemaekers (lesione parziale legamento collaterale mediale)

Squalificati

–

Diffidati

Hernandez

Infortunati

Pablo Marì (indisponibile)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Rrahmani (lesione all’adduttore)

Sirigu (risentimento muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Celik (lesione del collaterale mediale)

Darboe (lesione del legamento crociato)

Dybala (lesione al retto femorale)

Matic (problema al flessore)

Wijnaldum (frattura della tibia)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Maggiore (lesione al bicipite femorale)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

De Luca (rottura del menisco)

Winks (problema fisico)

Squalificati

–

Diffidati

Leris

Verre

Infortunati

Berardi (lesione del bicipite femorale)

Defrel (frattura del metatarso)

Müldür (frattura del malleolo mediale della caviglia destra)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Bastoni (lesione al retto femorale)

Kovalenko (lesione al bicipite femorale)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Ola Aina (distrazione del bicipite femorale)

Squalificati

–

Diffidati

Linetty

Infortunati

Becao (problema muscolare)

Buta (frattura alla tibia)

Masina (rottura del crociato)

Squalificati

–

Diffidati

Udogie

VERONA

Infortunati

Coppola (lesione al flessore)

Doig (problema muscolare)

Hrustic (problema alla caviglia)

Ilic (problema fisico)

Lazovic (problema muscolare)

Piccoli (problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati