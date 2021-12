Infortunati, squalificati e diffidati: 16.a giornata di Serie A

03-12-2021 15:42

In questa lista, sempre aggiornata, andiamo a scoprire tutti i nomi dei calciatori infortunati, squalificati e diffidati in vista della 16.a giornata di Serie A.

Tra parentesi, il numero di giornate di squalifica che devono ancora essere scontate dal giocatore in questione.

Uno strumento fondamentale non solo per sapere cosa ci aspetta sui vari campi, ma anche per orientarsi nelle scelte relative al fantacalcio.

ATALANTA

Infortunati

Gosens (Lesione al bicipite femorale)

Lovato (Lesione al bicipite femorale)

Squalificati

–

Diffidati

Demiral

Freuler

Malinovskyi

BOLOGNA

Infortunati

Arnautovic (Problema muscolare)

Kingsley (Frattura del perone) Schouten (Problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Dominguez

Hickey

Medel

CAGLIARI

Infortunati

Godin (Affaticamento al flessore della coscia)

Ladinetti (Problema cardiaco)

Rog (Rottura del crociato)

Walukiewicz (Contusione alla coscia sinistra)

Squalificati

–

Diffidati

Strootman

EMPOLI

Infortunati

–

Squalificati

–

Diffidati

Luperto

FIORENTINA

Infortunati

Castrovilli (Sovraccarico al qudricipite)

Nastasic (Lesione al soleo)

Pulgar (Distorsione alla caviglia)

Squalificati

–

Diffidati

Bonaventura

Odriozola

GENOA

Infortunati

Caicedo (Trauma distrattivo al muscolo semitendinoso)

Cassata (Operazione al ginocchio)

Criscito (Lesione all’adduttore destro)

Destro (Lesione al bicipite femorale)

Fares (Lesione del soleo sinistro )

Maksimovic (Lesione al retto femorale)

Rovella (Lesione del retto femorale)

Sturaro (Affaticamento al bicipite femorale)

Squalificati

–

Diffidati

Biraschi

INTER

Infortunati

Brazao (Rottura del crociato)

Darmian (Risentimento al retto anteriore)

Kolarov (Problema fisico)

Ranocchia (Risentimento all’adduttore breve)

Squalificati

–

Diffidati

–

JUVENTUS

Infortunati

Chiesa (Lesione al bicipite femorale)

Danilo (Lesione di medio grado all’adduttore)

De Sciglio (Lesione muscolare)

McKennie (Distorsione al ginocchio)

Ramsey (Risentimento muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Danilo

Cuadrado

LAZIO

Infortunati

Adekanye (Lesione al menisco)

Marusic (Positivo al coronavirus)

Squalificati

Patric (1)

Diffidati

Cataldi

MILAN

Infortunati

Bennacer (Labirintite)

Calabria (Stiramento al polpaccio)

Castillejo (Lesione al flessore)

Giroud (Lesione al bicipite femorale)

Kjaer (Danno ai legamenti del ginocchio)

Plizzari (Operazione al ginocchio)

Rebic (Lesione al bicipite femorale)

Squalificati

–

Diffidati

–

NAPOLI

Infortunati

Anguissa (Lesione all’adduttore)

Insigne (Contrattura al soleo)

Koulibaly (Distrazione al bicipite femorale)

Osimhen (Fratture dell’orbita e dello zigomo)

Ruiz (Tendinopatia adduttoria)

Zanoli (Positivo al coronavirus)

Squalificati

–

Diffidati

Anguissa

Mario Rui

ROMA

Infortunati

Afena-Gyan (Positivo al Coronavirus)

El Shaarawy (Lesione al polpaccio)

Pellegrini (Lesione al quadricipite)

Spinazzola (Rottura tendine d’Achille)

Villar (Positivo al Coronavirus)

Squalificati

Abraham (1)

Karsdorp (1)

Diffidati

Cristante

Mancini

Zaniolo

SALERNITANA

Infortunati

M. Coulibaly (Risentimento al retto femorale)

Gondo (Problema muscolare)

Strandberg (Problema muscolare)

Ruggeri (Problema al flessore)

Russo (Frattura al quinto metatarso della mano)

Squalificati

–

Diffidati

Bonazzoli

Ranieri

SAMPDORIA

Infortunati

Damsgaard (Problema alla coscia e lavaggio articolare del ginocchio)

Depaoli (Affaticamento muscolare)

Torregrossa (Problema muscolare)

Vieira (Frattura al piede)

Squalificati

Colley (1)

Diffidati

Askildsen

SASSUOLO

Infortunati

Djuricic (Risentimento muscolare)

Goldaniga (Risentimento muscolare)

Obiang (Miocardite)

Romagna (Problema fisico)

Squalificati

–

Diffidati

–

SPEZIA

Infortunati

Sena (Alterazioni dei parametri fisiologici)

Squalificati

–

Diffidati

–

TORINO

Infortunati

Ansaldi (Lesione al bicipite femorale)

Belotti (Lesione al bicipite femorale)

Djidji (Lesione all’adduttore)

Edera (Rottura di tendine rotuleo

crociato e collaterale)

Mandragora (Lesione del menisco)

Rodriguez (Lesione al bicipite femorale)

Verdi (Elongazione al bicipite femorale della coscia destra)

Squalificati

Singo (1)

Diffidati

Aina

UDINESE

Infortunati

Pereyra (Problema a una spalla)

Squalificati

Molina (1)

Walace (1)

Diffidati

Samir Walace

VENEZIA

Infortunati

Ebuehi (Lesione al retto femorale)

Fiordilino (Ernia inguinale bilaterale)

Sigurdsson (Distorsionne al ginocchio)

Vacca (Infiammazione al Tendine d’Achille)

Squalificati

Ampadu (1)

Diffidati

Aramu

Heymans

VERONA

Infortunati

Frabotta (Operazione al tendine d’Achille)

Hongla (Positivo al coronavirus)

Kalinic (Lesione al polpaccio)

Squalificati

–

Diffidati

Faraoni

OMNISPORT