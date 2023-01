Infortunati, squalificati e diffidati: 19ª giornata di Serie A

20-01-2023 09:02

In questa lista, sempre aggiornata, andiamo a scoprire tutti i nomi dei calciatori infortunati, squalificati e diffidati in vista della 19ª giornata di Serie A.

Tra parentesi, il numero di giornate di squalifica che devono ancora essere scontate dal giocatore in questione.

Uno strumento fondamentale non solo per sapere cosa ci aspetta sui vari campi, ma anche per orientarsi nelle scelte relative al Fantacalcio.

Infortunati

Scalvini (contusione a un ginocchio)

Zapata (problema muscolare)

Zappacosta (lesione al bicipite femorale)

Squalificati

Koopmeiners (1)

Diffidati

Demiral

De Roon

Infortunati

Arnautovic (trauma contusivo-distorsivo al piede)

Bonifazi (stiramento al collaterale)

De Silvestri (lesione al soleo)

Medel (problema a una gamba)

Sansone (frattura di un dito del piede)

Squalificati

–

Diffidati

Arnautovic

Lucumi

Infortunati

Chiriches (problema fisico)

Squalificati

–

Diffidati

A. Ferrari

Okereke

Pickel

Infortunati

Destro (lesione al gemello mediale)

Grassi (lesione alla coscia)

Ismajli (lesione a una coscia)

Tonelli (lesione del legamento crociato)

Squalificati

Marin (1)

Diffidati

Bandinelli

Henderson

Parisi

Infortunati

Cabral (lesione al bicipite femorale)

Martinez Quarta (sublussazione alla rotula)

Saponara (distorsione alla caviglia)

Sottil (ernia del disco)

Squalificati

Dodò (1)

Diffidati

Dodò

Igor

Mandragora

Infortunati

Brozovic (distrazione al soleo)

Dalbert (lesione al crociato)

Handanovic (risentimento al soleo)

Squalificati

–

Diffidati

Barella

Infortunati

Bonucci (infiammazione al tendine dell’adduttore)

Kaio Jorge (rottura del tendine rotuleo)

Squalificati

–

Diffidati

Bremer

Locatelli

Infortunati

Gila (contusione al piede)

Immobile (lesione a una coscia)

Squalificati

–

Diffidati

Casale

Cataldi

Marusic

Infortunati

Dermaku (lesione al bicipite femorale)

Pongracic (lesione ai un legamento della caviglia)

Voelkerling Persson (fastidio muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Di Francesco

Umtiti

MILAN

Infortunati

Ballo-Touré (lussazione acromion-claveare)

Florenzi (operazione al tendine del bicipite femorale)

Krunic (affaticamento muscolare)

Ibrahimovic (ricostruzione legamento crociato anteriore)

Maignan (problema al muscolo soleo)

Squalificati

–

Diffidati

Bennacer

Infortunati

Caprari (affaticamento muscolare)

Donati (problema fisico)

Mota Carvalho (problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Rovella

Sensi

Infortunati

–

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Darboe (lesione del legamento crociato)

Zalewski (problema muscolare)

Squalificati

–

Diffidati

Celik

Cristante

Mancini

Smalling

Zaniolo

Infortunati

Bronn (problema a una coscia)

Fazio (lesione al polpaccio)

Maggiore (lesione al quadricipite)

Mazzocchi (intervento al collaterale mediale)

Sepe (lesione al polpaccio)

Squalificati

Coulibaly (1)

Diffidati

Daniliuc

Infortunati

Conti (problema fisico)

De Luca (rottura del menisco)

Squalificati

Amione (1)

Diffidati

Sabiri

Infortunati

Consigli (distrazione al collaterale)

Pinamonti (distrazione al flessore)

Squalificati

–

Diffidati

Rogerio

Infortunati

Bastoni (lesione al menisco)

Zoet (lesione a un legamento della gamba)

Squalificati

Nikolaou (1)

Diffidati

Ampadu

Bastoni

Gyasi

Holm

Nzola

Infortunati

Aina (distrazione del bicipite femorale)

Ilkhan (problema a una caviglia)

Lazaro (lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro)

Lukic (elongazione alla coscia)

Pellegri (lesione del bicipite femorale)



Squalificati

–

Diffidati

Lazaro

Lukic

Infortunati

Masina (rottura del crociato)

Squalificati

–

Diffidati

Bijol

Pereyra

Udogie

Walace

Infortunati

Faraoni (lesione al retto femorale)

Verdi (sovraccarico al bicipite femorale)

Squalificati

–

Diffidati