Infortunio Bastoni, l’esito degli esami non rincuora l’Inter

Non lascia granché scampo all’Inter l’esito degli esami a cui si è sottoposto in mattinata Alessandro Bastoni.

Il difensore, uscito anzitempo durante il match di Coppa Italia contro la Roma con una caviglia malmessa, ha appreso quale sia l’entità dell’infortunio patito ieri sera e la diagnosi darà certamente qualche grattacapo a Simone Inzaghi per le prossime delicate sfide di campionato e Champions League.

Infortunio Bastoni, il comunicato dell’Inter

Bastoni, stando a quanto comunicato ufficialmente dal club nerazzurro, non ha riportato lesioni o danni gravi ma comunque sarà costretto a stare ai box per un po’.

“Sostituito nel corso di Inter-Roma di Coppa Italia, Alessandro Bastoni è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni” si legge nella nota rilasciata dall’Inter.

Infortunio Bastoni, i tempi di recupero

Visto il referto, è piuttosto complicato che Bastoni possa essere della partita contro il Liverpool mercoledì 16 febbraio.

Normalmente per un problema simile i tempi di recupero si attestano tra le 3 e le 5 settimane ma molto dipende dalla reale gravità dell’infortunio e dalla reazione del giocatore. Non è escluso quindi che lo stop possa accorciarsi ma per questo saranno fondamentali le valutazioni che farà lo staff interista nei prossimi giorni.

Periodo nero per Bastoni

L’infortunio patito contro la Roma chiude una quattro giorni terribile per il difensore dell’Inter e della Nazionale.

Questi infatti, nei giorni scorsi era stato anche squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo per una reiterata “espressione ingiuriosa” rivolta agli ufficiali di gara nel derby di campionato perso contro il Milan.

Insomma, il periodo di pausa a cui sarà costretto per curarsi potrà servire a Bastoni per riordinare le idee e ritrovare quella calma e quella “fame” che l’hanno sempre contraddistinto e su cui l’Inter punta per centrare traguardi importanti nel finale di stagione.

