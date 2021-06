Inghilterra-Croazia, spettatore cade dagli spalti: è in gravi condizioni

La festa dell’Inghilterra per la vittoria della prima partita a Euro 2020 viene spenta da una notizia drammatica che arriva proprio da Wembley, sede della partita contro la Croazia.

Secondo quanto rivelato da un portavoce ufficiale di Wembley, un tifoso sarebbe precipitato dagli spalti nelle fasi iniziali del match e sarebbe stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. “Uno spettatore è caduto dagli spalti poco dopo il calcio d’inizio tra Inghilterra e Croazia a Wembley. È stato soccorso dai medici sul posto e poi è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi”.

La partita è proseguita regolarmente fino al termine, con la vittoria per 1-0 dell’Inghilterra con goal decisivo di Sterling.

OMNISPORT | 13-06-2021 19:51