Inghilterra-Italia, non solo Spalletti anche i telecronisti steccano: le accuse dei tifosi

La notte di Wembley non è stata complicata solo per l'Italia, ma anche per la telecronaca Rai, andata incontro a problemi tecnici, l'ironia del web

18-10-2023 16:30

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Stecca l’Italia a Wembley contro l’Inghilterra. E stecca anche la telecronaca Rai. Già, nel corso del primo tempo un problema tecnico ha tormentato la voce di punta Alberto Rimedio, che, nonostante tutto, ha proseguito imperterrito a raccontare la partita, poi persa dagli Azzurri 3-1. Tanto è bastato agli utenti del web per prendere di mira la Rai.

Inghilterra-Italia, problemi durante la telecronaca

Intorno al trentesimo del primo tempo, l’imprevisto. Il bello (e il brutto) della diretta, cose che capitano. All’improvviso ad Alberto Rimedio, voce della Nazionale per Rai 1, è saltato l’audio. “Non sento niente, non sento niente” ha detto invocando l’intervento dei tecnici, ma comunque andando avanti nella telecronaca.

Il problema, che sembrava fosse stato risolto, si è riproposto dopo poco: “Mi dite se sono in onda? Non sento niente”. Alla fine i tecnici sono riusciti a far funzionare le cuffie del giornalista in breve tempo, così da consentire alla coppia Rimedio-Di Gennaro di lavorare senza ulteriori disagi.

Scatta l’ironia del web: quante critiche alla Rai

Non è stata una serata facile, per la Rai. Tra i problemi durante la telecronaca e l’intervento di Fabrizio Corona nel programma Avanti Popolo condotto da Nunzia De Girolamo su Rai 3, gli utenti del web si sono letteralmente scatenati sui social. “Regia non sente più niente, ve lo diciamo pure noi da qua!” ha scritto su Twitter Simone C. E, ancora: “’Ditemi che sto in onda, non sento più niente’… telecronisti Rai sempre al top”. “’Non sento niente, mi è saltata la cuffia’, la Rai non riesce proprio a fare una telecronaca decente” rincara la dose Rocco Pio D’Aloia.

La telecronaca Rai nel mirino. E non solo per i disguidi tecnici

Diversi tifosi azzurri non hanno gradito neppure lo stile del racconto della partita valevole per le qualificazioni a Euro 2024 tra Italia e Inghilterra. Alle critiche rivolte alla nazionale, alle scelte di Luciano Spalletti e ad alcuni giocatori in particolare come Gigio Donnarumma si sono aggiunte quelle nei confronti della telecronaca.

“Ad ogni partita, tra errori di pronuncia, collegamenti maldestri e problemi di settaggio, la Rai si rende protagonista con le sue solite comiche” commenta Valerio Vitali. “Molto meglio togliere l’audio” taglia corto Jack Frusciante. Resta però che il match ha stravinto la battaglia dell’auditel, trionfando in prima serat: la partita ha incollato alla tv 8.368.000 spettatori. Share del 37.8% e un altro grande risultato per Raisport.