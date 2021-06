Inghilterra, Southgate potrebbe pescare dalla lista delle riserve

Non prosegue certo nel migliore dei modi l’avvicinamento dell’Inghilterra a Euro 2020. La compagine britannica, infatti, dopo il forfait di Trent Alexander-Arnold causato da un problema alla coscia, è alle prese coi problemi fisici di altri due giocatori: Harry Maguire e Jordan Henderson.

In particolare, sarebbero proprio le condizioni di quest’ultimo a preoccupare maggiormente Southgate il quale ha già ammesso che difficilmente l’alfiere del Liverpool sarà disponibile per il debutto.

Vista dunque la situazione attuale, stando a quanto riportato da Sky Sports, l’allenatore dell’Inghilterra starebbe valutando di attingere a piene mani dalla lista delle riserve. Composta da Jesse Lingard, James Ward-Prowse, Ben Godfrey e Ben White, quest’ultima potrebbe rivelarsi una valida soluzione non solo per far fronte all’indisposizione di Alexander-Arnold ma, eventualmente, anche a quelle di Maguire o Henderson.

Le valutazioni dello staff medico nelle prossime ore saranno decisive in tal senso e potrebbero realmente rimettere in gioco uno o più dei giocatori inizialmente esclusi da Southgate.

OMNISPORT | 04-06-2021 14:49