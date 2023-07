Insigne e Bernardeschi tornano in Serie A: Fiorentina e Bologna ci provano, tifosi scatenati

Insigne alla Fiorentina e Bernardeschi al Bologna. Le indiscrezioni sul possibile ritorno in Serie A dei due azzurri in forza al Toronto scatenano la reazione dei tifosi sui social

21-07-2023 21:08

Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi preparano il ritorno in Italia. La poco esaltante avventura in terra canadese con la maglia del Toronto Fc pare essere giunta ai titoli di coda per entrambe. I due azzurri sembrano, così, pronti a tornare in Serie A. Sui social i tifosi dimostrano di non aver dimenticato le ruggini del recente passato e commentano con rabbia e ironia.

Lorenzo Insigne torna in Serie A

Lorenzo Insigne di nuovo in Serie A. Ha del clamoroso l’indiscrezione giunta nelle ultime ore dal Canada: dopo appena un anno di “esilio” dorato in Canada, l’ex capitano del Napoli starebbe prendendo in seria considerazione un ritorno nel nostro campionato. Nonostante le sue dichiarazioni di qualche mese fa, non lo farà, quasi certamente (di questi tempi, il “quasi” è d’obbligo, ndr), vestendo la maglia dei campioni d’Italia in carica, ma le offerte non mancano e sul giocatore potrebbe scatenarsi anche una vera e propria asta.

Lorenzo Insigne rifiuta l’Arabia

Dopo aver scelto i soldi delle MLS l’estate scorsa, a 32 anni, Insigne vorrebbe tornare a respirare le emozioni del calcio che conta. Gli stimoli del denaro non sembrano interessarlo più. Si era, infatti, anche parlato di un possibile trasferimento in Arabia, ma il campione d’Europa in carica avrebbe declinato l’offerta, puntando a strappare un contratto più, per così dire, sportivamente allettante.

Fiorentina su Lorenzo Insigne

Qualche settimana fa sembrava possibile una riconciliazione con Maurizio Sarri, che lo avrebbe accolto volentieri alla Lazio. Nelle ultime ore, però, la destinazione più plausibile pare essere la Fiorentina di Vincenzo Italiano che, dopo aver chiuso con la Juventus per Arthur, in caso di cessione di Nico Gonzalez, abbraccerebbe volentieri Lorenzo il Magnifico.

Bernardeschi, il Bologna esce allo scoperto

Passando a Bernardeschi, che in Canada era andato sì, per i soldi, ma anche guidato da un moto di orgoglio e dalla voglia rivalsa nei confronti dei tanti critici, nei giorni scorsi si erano rincorse le indiscrezioni di un possibile rientro a casa. Sulle sue tracce dell’ex Fiorentina e Juventus ci sarebbe forte il Bologna, che non ha fatto nulla per nascondere il proprio interesse. Nella giornata odierna sono, infatti, arrivate le parole dall’amministratore delegato dei felsinei, Claudio Fenucci, che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si è lasciato andare a un cauto ottimismo:

Attraverso il suo agente, Bernardeschi ha aperto alla volontà di tornare in Italia: dovesse trovare le condizioni per uscire in prestito noi saremmo molto contenti di averlo.

Criscito il primo a tornare

Pare, dunque, pronta a svuotarsi la colonia degli ex Serie A in quel di Toronto. A metà della scorsa stagione, infatti, era toccato a Domenico “Mimmo” Criscito, fare rientro in Italia. Per lui, la scelta è stata semplice e dettata dal forte legame con il Genoa, che il capitano ha voluto vivere per un’ultima volta, guidandolo alla promozione in A, prima dell’ultimo sentito addio ai suoi tifosi.

Il ritorno di Insigne e Bernardeschi scatena i tifosi

Lo stesso lieto fine non può, per il momento, essere scritto per Bernardeschi e Insigne, che sui social, si sono visti subissare di messaggi non propriamente gentili. Sono, in particolar modo, i supporter del Napoli a dimostrare di avere ancora il dente avvelenato con il loro ex capitano. C’è chi scrive: “A Napoli sappiamo tutti che sei sempre stato Juventino!! Ci aspettiamo lo stesso exploit di Giuntoli e la dichiarazione d’amore alla squadra dei ladruncoli!!”, “L’importante è che non venga a Napoli”, “Non lo sopporto….. uno sfasciaspogliatoio..!!!!!”, “Un altra tristezza di personaggio“.

A Bernardeschi non va certamente meglio. “Ma non era avanti anni luce andare in mls che sarebbe diventato il futuro del calcio.. già cambiato idea?” chiede ironicamente qualcuno e poi: “ma chi se lo riprende questo in serie A”, “Non gli fanno rischiare la giocata li ? Poverino“, “Un altro pagliaccio alla pari di Bonucci“.