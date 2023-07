Zielinski alla Lazio al posto di Milinkovic-Savic: le richieste del Napoli

Zielinski obiettivo numero uno per il dopo Milinkovic-Savic: la strategia della Lazio e le frecciate di De Laurentiis all'agente del giocatore, affare possibile.

La Lazio di Claudio Lotito si sta ritagliando un ruolo da protagonista in questa sessione estiva di mercato. La cessione di Sergej Milinkovic-Savic all’Al-Hilal apre scenari piuttosto interessanti in Serie A, con gli obiettivi e le esigenze di Napoli e Juventus che rischiano di incrociarsi con la volontà di Maurizio Sarri di rinforzare una rosa che l’anno prossimo disputerà la Champions League 2023-24. I biancocelesti vogliono aggiudicarsi le prestazioni di Piotr Zielinski, centrocampista reduce dalla vittoria dello Scudetto con il club partenopeo.

Milinkovic in Arabia Saudita e il domino di mercato in Serie A: Lazio su Zielinski

La Lazio si prepara ad incassare una cifra pari a 40 milioni di euro per la cessione di Sergej Milinkovic-Savic all’Al-Hilal a titolo definitivo. “Mi ha pregato di lasciarlo andare”, ha spiegato serenamente Claudio Lotito in una recente intervista, confermando la chiusura della trattativa con il club della Saudi League. È ora caccia al sostituto, con nuove risorse a disposizione del sodalizio capitolino, che punta Piotr Zielinski, fresco di Tricolore con la maglia del Napoli.

Il Napoli chiede almeno 25 milioni di euro per il cartellino della mezzala polacca, protagonista in questi anni anche con la nazionale guidata dal bomber Robert Lewandowski. I biancocelesti, nonostante la liquidità in arrivo dall’Arabia Saudita, restano distanti dalla richiesta economica di De Laurentiis, considerando che il calciatore ha un contratto in scadenza nel giugno 2024.

Zielinski, addio al Napoli? Il messaggio di De Laurentiis all’agente del calciatore

In occasione della presentazione ufficiale delle nuove maglie del Napoli per la stagione sportiva 2023-24, Aurelio De Laurentiis si è lasciato andare a dichiarazioni importanti in chiave mercato, tra possibili entrate ed eventuali partenze eccellenti. Gli addii di Piotr Zielinski e Hirving Lozano, in tal senso, non rappresenterebbero una clamorosa sorpresa.

Abbiamo giocatori alla fine del loro percorso, a un anno dalla scadenza e devo decidere se allenarli durante il periodo del ritiro o no, per mandarli in altri lidi.

Un messaggio chiaro, seppur velato, agli agenti di calciatori richiesti come Zielinski e Lozano, che potrebbero aver bisogno di nuovi stimoli dopo un’annata trionfale, che per molti ha significato la chiusura di un cerchio. Un tema affrontato anche nel summit di mercato andato in scena ieri all’Hotel Britannique – come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – dove erano presenti, oltre al presidente De Laurentiis, mister Rudi Garcia, il direttore Micheli e l’amministratore delegato Chiavelli.

Calciomercato Napoli: affondo per Samardzic se parte Zielinski

Nel mercato, le tempistiche possono fare la differenza, in entrata e in uscita. Consapevole del concreto interesse della Lazio per Piotr Zielinski, con l’ex Empoli che ritroverebbe Maurizio Sarri e giocherebbe comunque la Champions League, il Napoli ha già individuato in Lazar Samardzic l’ideale sostituto, nonostante la concorrenza del Milan di Stefano Pioli. Duttile centrocampista di proprietà dell’Udinese, il tedesco rappresenterebbe un’opzione più che gradita al neo arrivato Rudi Garcia, con una valutazione che naviga tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Parallelamente, gli Azzurri hanno perso anche Ndombele, ecco perché la mediana necessita di un ulteriore innesto per completare la batteria dei centrocampisti dei campioni d’Italia in carica. L’intenzione del patron del Napoli, in questo caso, è puntare su un profilo giovane, con caratteristiche ben precise e in grado di garantire una futura plusvalenza: occhi su Gabriel Veiga Novas del Celta Vigo, ma gli spagnoli sono arrivati a chiedere fino a 40 milioni di euro per il cartellino del ragazzo, complice il pressing di Chelsea e PSG sul ragazzo.

La Lazio vuole anche Matteo Politano

Futuro in bilico anche per Matteo Politano, esterno offensivo che ha costruito un legame davvero importante con la città di Napoli, dopo aver fatto fatica a trovare continuità in Serie A nelle precedenti esperienze. Con l’addio di Luciano Spalletti e la partenza di Giuntoli direzione Juve, l’ex Inter potrebbe decidere di trovare nuovi stimoli altrove, magari proprio nella Lazio di Maurizio Sarri.

Le difficoltà per Mimmo Berardi, per il quale il Sassuolo non vuole scendere sotto una determinata soglia, spingono i biancocelesti a scovare delle alternative importanti, utili ad arricchire il reparto d’attacco in ottica Champions League. Contratto fino al 2025 con il Napoli per Politano, che si muoverebbe solo di fronte ad un’offerta importante.