Insigne lascia la Nazionale, vero motivo zittisce polemiche juventini

Dietrologia portami via. La notizia che Lorenzo Insigne era stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale, impegnata stasera contro la Lituania in una gara da vincere ad ogni costo, era stata commentata con ironia dai tifosi della Juventus. I “motivi personali” che hanno indotto il capitano del Napoli – che ieri aveva anche parlato in conferenza stampa e che presumibilmente sarebbe partito titolare anche stasera – erano stati interpretati come un artificio per arrivare meno stanco allo scontro diretto con i bianconeri di sabato al “Maradona“.

Il padre di Insigne deve operarsi

Il motivo del frettoloso rientro a casa di Insigne però è un altro, come ha rivelato il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari su Twitter con un post successivamente rimosso (probabilmente per questione di privacy). Carmine Insigne, il padre di Lorenzo, infatti, deve operarsi e il capitano azzurro ha quindi preferito essere vicino al papà per assisterlo in questo piccola operazione chirurgica e Roberto Mancini gli ha concesso l’ok per rientrare in città.

I tifosi della Juve sospettavano motivi poco validi per scelta Insigne

Sul web nel frattempo i tifosi della Juve avevano iniziato a rumoreggiare: “E dopo Osimhen che viene graziato da un magistrato (napoletano), ecco Insigne che torna alla corte di Spalletti abbandonando il ritiro della Nazionale per motivi personali” o anche: “”Il motivo ? Aggia jucà a pallone contro a Juventusssss”…” oppure: “A me di Ospina che guarisce miracolosamente, Lozano che non se la sentiva e Insigne che abbandona la nazionale in una partita decisiva… frega niente! Mi interessa piuttosto perché la juve non riesca a far tornare i suoi in tempo manco per dormire una notte !!” e ancora: “Insigne lascia la Nazionale per Napoli Juve … se fossi in Mancini non li convocherei mai più … soprattutto per il momento delicato della nazionale in cui hanno abbandonato il gruppo”. Infine la replica dei napoletani: “Forse non sanno che il padre dovrá sottoporsi a un intervento, ora un figlio non puó neanche stare vicino al padre in una situazione del genere”.

