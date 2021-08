Insigne, rottura totale col Napoli: due squadre alla finestra

La situazione tra il Napoli e Lorenzo Insigne è sempre più tesa, tanto da star lentamente scendendo nell’irrecuperabile. Addirittura, l’edizione odierna di Tuttosport parla di rottura totale tra il club partenopeo ed il proprio capitano. La situazione è dunque oltre modo esplosiva, e in tutto questo due club di Serie A stanno alla finestra e monitorano gli sviluppi, ovvero Milan e Inter.

Il problema tra Insigne e il Napoli è uno solo, ovvero il rinnovo di contratto: circa 6 milioni la richiesta, 4,5 l’offerta. Troppo pochi per un giocatore che punta all’ultimo grande contratto della carriera, e protagonista in Serie A ormai da tantissimi anni. Proprio per questo, con il contratto attuale in scadenza tra 10 mesi, nelle prossime due settimane può succedere di tutto.

Per quanto riguarda i due club di Milano, le loro aspettative sono esattamente agli antipodi: i rossoneri puntano a Lorenzo Insigne ma per l’anno prossimo per non interferire e mettere i bastoni tra le ruote al Napoli, mentre i nerazzurri puntano ad acquistarlo ora, a titolo definitivo.

L’offerta di Marotta, impegnato anche nell’affare Thuram, non supera però i 20 milioni di euro, mentre il Napoli ne vorrebbe almeno 30 per lasciarlo partire. A questo punto non è neanche decisiva la volontà di Insigne quanto quella della società, che deve decidere se perderlo subito o tra un anno.

In ogni modo, la sorte di Insigne dovrebbe essere ormai lontano dal Vesuvio, dato che De Laurentiis non sembra assolutamente intenzionato a rivedere l’offerta fatta al giocatore ormai già da tempo. Dal canto suo Lorenzo il Magnifico è irremovibile., pensa di meritare di più e rimane fermo sulla sua posizione. Ci attendono giornate di fuoco, considerando anche l’inizio del campionato.

OMNISPORT | 21-08-2021 18:34