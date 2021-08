Inter, dettagli e bonus avvicinano una chiusura in attacco

L’Inter affronterà il Genoa con gli effettivi attualmente in rosa ma da settimana prossima (e per le gare successive) le cose potrebbero cambiare.

Simone Inzaghi infatti, una volta archiviato il debutto in campionato, potrebbe contare su un’alternativa in più in attacco, un reparto che in casa nerazzurra si aspettando di ampliare nei prossimi giorni.

Come rivelato dal tecnico piacentino, serve almeno un altro innesto per completare adeguatamente le rotazioni offensive che al momento vedono coinvolti i soli Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Andrea Pinamonti e Martín Satriano.

Con quest’intento, nelle ultime ore Marotta e Ausilio hanno inoltrato una prima offerta ufficiale al Borussia Moenchegladbach per Marcus Thuram. I 20 milioni più 5 di bonus proposti però non hanno convinto i tedeschi i quali tuttavia, valutando il giocatore 30 milioni, potrebbero cedere a breve.

La distanza tra le parti infatti è minima e sembra verosimile che, attraverso l’inserimento di ulteriori bonus, l’Inter possa ritoccare la propria offerta in maniera tale da avvicinare definitivamente la cifra richiesta per il francese che, intanto, già scalpita per sbarcare in Serie A e misurarsi col campionato nostrano.

La candidatura di Thuram dunque ha sorpassato in sostanza quella del “Tucu” Correa, sempre “prigioniero” delle alte richieste da parte di Lotito.

Questi, infatti, è deciso a monetizzare il più possibile la cessione dell’argentino il quale, nonostante il desiderio di giocare la Champions League agli ordini di Inzaghi, potrebbe finire in Inghilterra proprio per la necessità di far cassa del club biancoceleste.

Visto quindi lo stallo e le pretese da parte della Lazio, l’Inter si può dire che con Thuram ha trovato un’alternativa non solo altrettanto valida dal punto di vista tecnico ma, economicamente parlando, anche più conveniente. L’esborso per Correa infatti sarebbe superiore a quello per la punta francese che, dalla sua, ha anche il vantaggio fiscale stabilito dal Decreto Crescita.

Provenendo da una lega diversa, il suo stipendio lordo costerebbe meno di quello del talento sudamericano, aspetto questo che rappresenterebbe un vero e proprio “assist” per il club nerazzurro il quale, visti i tempi, è difficile che si tiri indietro di fronte alla possibilità di limare le proprie spese.

