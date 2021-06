Insigne, spunta la pazza idea di mercato: tifosi in rivolta

Quella legata al futuro di Insigne promette di trasformarsi in una telenovela che terrà col fiato sospeso il diretto interessato e i tifosi del Napoli per tutta l’estate. La distanza tra l’attaccante, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e chiede un sostanzioso ritocco dell’ingaggio (al momento percepisce 4,5 milioni a stagione) e il club partenopeo è abissale. De Laurentiis addirittura vorrebbe decurtargli lo stipendio di un milione, per la politica dell’abbassamento degli ingaggi, arrivando alla cifra percepita attualmente attraverso dei bonus. Insomma, c’è distanza e se ne riparlerà solo dopo gli Europei per non deconcentrare il giocatore, che sa di essere un faro anche per la nazionale.

Insigne, la pazza idea Gattuso

Nelle ultime ore è spuntata un’ipotesi clamorosa su Insigne. Scrive infatti il Corriere dello Sport che, al di là di qualche timida informazione richiesta dal Tottenham e dall’Inter, l’unica idea concreta resta quella di raggiungere Gattuso alla Fiorentina. Nello stesso articolo si sottolinea come sia estremamente difficile che Insigne possa accettare, quello che è più probabile è che possa aprirsi una partita molto importante col club al ritorno dalle vacanze post Europei. L’altro club con cui negli scorsi mesi si è avuto qualche contatto è il Milan (l’agente Pisacane andò nella sede dei rossoneri per una “visita di cortesia”) ma ora l’ipotesi sembra tramontata. In caso di approdo di Sarri alla Lazio, un’altra “pazza idea” riguarda invece il possibile trasferimento nella Capitale, anche questo per la verità piuttosto difficile.

Insigne alla Fiorentina? Tifosi in rivolta

I tifosi del Napoli sono divisi tra increduli e indignati: “Se Insigne vuole rinnova così oppure la faccenda Donnarumma insegna: serve gestire i costi e direi che 4,5 sono anche troppi”, tuona un fan. “Tra un po’ anche la Salernitana si farà avanti…ma anche basta con queste ipotesi fantasiose, se ne riparlerà più avanti: che senso ha far uscire tutte queste sciocchezze adesso?”, si domanda un altro supporter. “Insigne non si tocca”, scrivono in molti, ma non mancano tifosi polemici: “Se non gli sta bene può anche togliere il disturbo”, e ancora: “Se è quello visto contro il Verona, lo accompagno io a Capodichino“. E c’è anche un sostenitore che ha già definito i dettagli della trattativa: “Kouame e 35 milioni e Gattuso può abbracciare Insigne“.

SPORTEVAI | 06-06-2021 09:33