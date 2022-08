Inter: Acerbi sempre più vicino

23-08-2022 09:05

Un acquisto che non piace ai tifosi, ma che piace a Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro che ha avuto con se il centrale difensivo nella Lazio e ne conosce a memoria, pregie e difetti.

La dirigenza meneghina è vicina a chiudere l’operazione con la Lazio per un prestito oneroso e con riscatto a fine stagione; nel frattempo però si valuta anche il profilo di Chalobah.

Secondo quanto si apprende dalle colonne de La Repubblica, i nerazzurri potrebbero incassare il sì definitivo per chiudere l’operazione Acerbi nonostante i tifosi siano contrari. L’Inter attende anche l’apertura del Chelsea per il prestito di Chalobah e si valuta anche lui per il reparto difensivo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE