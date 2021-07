Inter, ai dettagli la trattativa per un super colpo dalla Serie A

Sta lentamente prendendo forma, sul campo, la nuova Inter targata Simone Inzaghi. La continuità col passato almeno nel modulo, quel 3-5-2 con cui Conte ha stra vinto la Serie A 2020/2021, è stata mantenuta, ma a parte questo quella che si presenterà ai nastri di partenza sarà un’Inter molto diversa, e non solo per la perdita di Hakimi, volato in direzione PSG. Il modulo di Inzaghi si costruisce con dei forti esterni (alla Lazzari, per fare un esempio, inadatto al gioco attuale di Sarri ai biancocelesti ma sulla lista di Marotta per l’Inter) e, al momento, la situazione scarseggia. Proprio perquesto stiamo assistendo ad un’accelerata nella trattativa per Naithan Nandez del Cagliari.

Come racconta la Gazzetta Sportiva, l’amichevole di Lugano vinta dai nerazzurri nella giornata di ieri ha offerto l’occasione di incontrare l’agente, Pablo Bentancur, per discutere dell’operazione. La situazione al momento è chiara: Nandez è pronto a spiccare il salto in una Big, dove tra l’altro avrebbe ottime chance di giocare titolare, ma bisogna scontrarsi con la volontà del Cagliari, che per il suo gioiello vuole l’intero importo della clausola rescissoria pari a 36 milioni di euro. La trattativa però procede spedita, manca poco e c’è molto ottimismo da ambo le parti.

Una carta da giocare per i nerazzurri potrebbe essere rappresentata da Radja Nainggolan, desideroso di tornare in Sardegna dopo la stagione vissuta in prestito dato che al momento risulta essere fuori dai piani nerazzurri per il centrocampo. Il Cagliari, dal canto suo, riabbraccerebbe volentieri il Ninja ma non è ancora stata trovata l’intesa tra le due società.

Sempre secondo la Rosea, non è escluso che queste due trattative vadano avanti a braccetto ancora per un po’.

OMNISPORT | 18-07-2021 15:10