11-08-2022 20:36

Sono giornate frenetiche per l’Inter, sia per quanto riguarda il calciomercato sia per quanto riguarda l’esordio nel campionato di Serie A 2022-2023 di dopodomani sera a Lecce.

Inter: Pinamonti al Sassuolo, il PSG molla Skriniar?

Partendo dal mercato, oggi è arrivata l’ufficialità, attesa da tempo, della partenza di un attaccante, e cioè Andrea Pinamonti, che ha firmato con il Sassuolo un contratto fino al 30 giugno 2027. Ma a tenere banco, a livello di trattative in entrata e in uscita, continua a essere la difesa. Secondo L’Equipe il Paris Saint-Germain avrebbe messo nel mirino Mohamed Simakan del Lipsia, quindi l’interesse dei parigini per Milan Skriniar in teoria sarebbe sfumato, ma in Francia continuano a ritenere lo slovacco una priorità per il PSG.

Inter, per la difesa spuntano Todibo e Christensen

Proprio dalla Francia spunta l’ennesimo nome nuovo per la difesa nerazzurra, che ha assolutamente e immediatamente bisogno di un rinforzo: si parla di Jean-Clair Todibo, 22enne del Nizza, che però è valutato almeno 20 milioni di euro, cifra ritenuta non congrua dall’Inter. Il Corriere dello Sport invece fa il nome di Andreas Christensen, arrivato al Barcellona a parametro zero dal Chelsea, che potrebbe però liberarsi sempre a parametro zero in pochi giorni a causa della difficile situazione blaugrana, ma sono gli stessi nerazzurri a definire fantascientifica questa ipotesi.

Inter: Brozovic e De Vrij recuperano per il Lecce

Per quanto riguarda la trasferta di Lecce invece, arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. L’allenamento odierno ha infatti certificato il pieno recupero di Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij, che sono tornati ad allenarsi proprio stamattina. Il centrocampista croato ha completamente smaltito l’affaticamento muscolare al polpaccio di venerdì scorso, mentre il centrale olandese aveva ricevuto un pestone in allenamento mercoledì pomeriggio ma anche lui si è lasciato questo guaio alle spalle. L’unico che non è a disposizione del tecnico dell’Inter è Danilo D’Ambrosio, che ha saltato gli ultimi tre allenamenti per problemi muscolari.

