Inter, Antonio Conte chiama al Tottenham un big nerazzurro

Da tempo l’Inter, posto che abbia mai smesso, ha cominciato le operazioni di calciomercato in vista della sessione di gennaio ma, soprattutto, ha cominciato a mettere le basi per il futuro, con gli importantissimi rinnovi di due pilastri della squadra come Nicolò Barella e Lautaro Martinez.

Inter, i rinnovi di Barella e Lautaro sono le basi per il futuro

Questi due prolungamenti di contratto sono fondamentali per l’inizio della costruzione di una squadra solida e competitiva sia in Italia sia in Europa e l’attività di scouting è sempre all’opera alla ricerca di nuovi colpi che, bilanciati da cessioni sensate e adeguate a rimpinguare le casse della società, possano essere portati a termine, naturalmente sotto la supervisione di Beppe Marotta e Piero Ausilio e, naturalmente, del tecnico Simone Inzaghi.

Inter, continua il tira e molla per il rinnovo di Brozovic

C’è una telenovela di mercato che, però, preoccupa da tempo i nerazzurri, e cioè il rinnovo del contratto di un altro ingranaggio fondamentale nei meccanismi della squadra, Marcelo Brozovic, che continua a non arrivare. Al momento il proseguimento del matrimonio tra il croato e l’Inter, che dura dal gennaio 2015, sembra improbabile: troppa la differenza tra le richieste sue e del suo entourage e l’offerta della dirigenza dei campioni d’Italia.

Per Brozovic si inseriscono Antonio Conte e il Tottenham

Ma, secondo quanto riporta Tuttosport, a tutte queste difficoltà sembra esserci aggiunta un’altra variabile che fa propendere per l’addio di Brozovic alla fine della stagione in corso: l’inserimento del Tottenham nella trattativa. E chi è l’allenatore degli Spurs? Antonio Conte, che ha allenato il centrocampista nativo di Zagabria per due anni vincendo l’ultimo scudetto. Il tecnico pugliese stravede per Marcelo e sta spingendo perché venga ingaggiato a parametro zero dai londinesi, che sembrano anche disposti a sborsare i 7 milioni di euro stagionali richiesti dal suo staff.

Prima di Inter-Napoli incontro decisivo per il rinnovo del croato

A questo punto, sempre secondo quanto riporta il quotidiano sportivo torinese, prima di Inter-Napoli, che è in programma il 21 novembre, i dirigenti nerazzurri incontreranno Brozovic e il suo staff per discutere del rinnovo. Un incontro che ha tutta l’aria di essere decisivo.

