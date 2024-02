Inter, Arnautovic croce e delizia, Barella da urlo: tifosi in tilt sul web

Tifosi dell'Inter scatenati sui social dopo la vittoria di misura contro l'Atletico in Champions ma arrivano anche critiche a Calhanoglu e Mkhitaryan

21-02-2024 11:56

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Tifosi dell’Inter scatenati sui social dopo la vittoria per 1-0 contro l’Atletico Madrid nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Pioggia di complimenti per Barella, migliore in campo per distacco, ma la paggior parte dei commenti è riservata al match winner Arnautovic, che ha deciso la partita dopo aver sbagliato due occasioni clamorose.

Inter-Atletico, Arnautovic al centro delle discussioni dei tifosi

Il nome sulla bocca di tutti è quello di Arnautovic. E non potrebbe essere altrimenti, vista la sua serata. L’austriaco, entrato al posto dell’infortunato Thuram, ha fallito due gol fatti, prima di ribadire in rete la respinta di Oblak sulla conclusione di Lautaro e far esplodere San Siro. Sul web c’è chi lo critica e chi, invece, lo difende a spada tratta. “Entra con una voglia assurda, si crea l’occasione ma sbaglia clamorosamente, poi lo fa ed esplode, bacia San Siro. Sarà stato impreciso, ma Marko Arnautovic ieri ha incarnato l’interismo puro: Genio e Sregolatezza” scrive su X ‘mbacicc’.

“Ieri Arnautovic è passato da serata-Pacione ad eroe in un lampo…” commenta Diego. “Continuo a sostenere che questo ragazzo, a cui si vuole bene , sia una sciagura. Il ‘gol’ pura fortuna” sostiene Jura. “I gol li farà perché questa squadra costruisce e macina gioco per 95 minuti e anche Sanchez farà il suo vedrete” twitta invece Saverio.

La prestazione di Barella mette tutti d’accordo: le reazioni

Arnautovic ha avuto il merito di mandare al tappeto l’Atletico Madrid del grande ex Simeone, ma la prova fornita da Barella è stata mostruosa. Da tempo l’ex Cagliari non si esprimeva su questi livelli. “Quest’uomo ha fatto l’extraterrestre per 96 minuti” afferma Daniele.

“Ecco, Barella è il contrario di quei calciatori (senza fare nome e cognome, ma sì facciamoli: Romelu Lukaku) che nelle grandi partite spariscono. Lui al contrario c’è sempre e anzi si esalta. Enorme Nicolò. Enorme”: così Roberto descrive la serata magica del centrocampista dell’Inter. E, ancora, Stefano: “Abbiamo IL centrocampista totale e definitivo. Quando è in partita non ce n’è. Sublime”. Insomma, un vero e proprio plebiscito di consensi per il classe 1997.

Inter, arriva qualche critica per i big: da Calhanoglu e Mkhitaryan

Fin qui Calhanoglu e Mkhitaryan hanno disputato una stagione straordinaria. Ma contro l’Atletico non hanno brillato. E c’è chi, come Davide, lo evidenzia. “Ieri Calhanoglu e Mkhitaryan meno bene rispetto al solito. Avversari più atletici e tosti rispetto al campionato li hanno messo in difficoltà Avere qualcuno che salta l’uomo contro squadre che difendono così bene serve a questi livelli”.

Più duro Luis: “Calhanoglu in Europa ritorna quello del Milan. A Madrid Frattesi tutta la vita”. “Abbiamo vinto nonostante un Calhanoglu in giornata totalmente negativa. Adesso testa al ritorno” chiosa Carmelo.