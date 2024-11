Inter-Arsenal, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

A San Siro contro i Gunners nella IV giornata di Champions Inzaghi pensa al turnover: Dimarco e Thuram verso la panchina, spazio a Darmian e Taremi

Su il sipario alla Scala del calcio: è la notte di Inter-Arsenal, senza dubbio tra i match più attesi della quarta giornata di Champions League. Inzaghi contro Arteta, filosofie diverse a confronto ma accomunate dallo stesso obiettivo: conquistare i tre punti per compiere un passo importante verso la qualificazione diretta agli ottavi.

Champions: Inter-Arsenal, quando si gioca e a che ora

Inter e Arsenal si affronteranno stasera, mercoledì 6 novembre, alle 21:00, nella suggestiva cornice del Meazza. La Scala del calcio, dunque, si appresta a ospitare la sfida di cartello tre due squadre appaiate a quota 7 punti, che puntano ad arrivare il più lontano possibile nella competizione più nobile e ricca del Vecchio Continente.

L’undici di Simone Inzaghi ha debuttato in Champions League con l’ottimo pareggio a reti bianche sul campo del Manchester City, quindi i due successi ottenuti ai danni di Stella Rossa e Young Boys. Stesso percorso, quello compiuto dai ragazzi terribili di Arteta, che, dopo lo 0-0 con l’Atalanta, ha mandato al tappeto prima il Paris Saint-Germain e poi lo Shakhtar.

Ricapitoliamo le informazioni utili per la super sfida tra Inter e Arsenal:

A che ora e dove vedere Inter-Arsenal in diretta TV e streaming

La partitissima tra nerazzurri e Gunners sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video questa sera, con fischio d’inizio fissato alle 21:00. L’app può essere scaricata gratuitamente su pc, smartphone o tablet, ma anche su vari tipi di televisori, collegandoli a console come PlayStation o Xbox One, o tramite dispositivi come Google Chromecast, Apple TV e Amazon Firestick.

Per non perdersi neppure un istante del match di San Siro sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio.

Le probabili formazioni

Qui Inter. Inzaghi tra Champions e campionato. Domenica l’Inter ospiterà il Napoli nello scontro diretto che vale la vetta, per cui potrebbe ricorrere al turnover in coppa, con alcune esclusioni eccellenti. Il terzetto composto da Pavard, de Vrij e Bastoni dovrebbe agire a protezione di Sommer, mentre sulle corsie laterali si candidano a partire dal primo minuto Dumfries e Darmian a sinistra, con Dimarco inizialmente in panchina.

In mediana è Mkhitaryan l’indiziato a rifiatare, quindi spazio a Zielinski, Calhanoglu e Barella. In attacco Taremi al fianco di Lautaro; Thuram, in ombra contro il Venezia, l’arma da utilizzare a gara in corso.

Qui Arsenal. Out Calafiori, fuori anche Rice. Arteta pensa al 4-4-2: a Saka e Martinelli il compito di spingere sulle fasce, Havertz e Gabriel Jesus le due punte.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Taremi, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi

Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Taremi, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi Arsenal (4-4-2): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Saka, Partey, Merino, Martinelli; Gabriel Jesus, Havertz. Allenatore: Mikel Arteta

L’arbitro del match

A dirigere l’incontro tra i campioni d’Italia e la compagine inglese sarà l’arbitro romeno Istvan Kovacs, coadiuvato dagli assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi; quarto uomo Horatiu Fesnic. Al Var il tedesco Christian Dingert e Catalin Popa.