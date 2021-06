Inter, assalto dalla Francia a due Big: e il Barcellona insiste...

Il mondo Inter sta vivendo settimane sulle montagne russe dal punto di vista emozionale: prima la grande vittoria dello Scudetto dopo ben 11 anni di attesa, poi l’addio a sorpresa di Antonio Conte e l’approdo in panchina di Simone Inzaghi. Ora, delle nuove parola d’ordine nel mercato nerazzurro: controllo della spesa, riduzione del monte ingaggi, plusvalenze.

Parole che, dall’arrivo di Suning, i tifosi interisti non avevano ancora sentito, con dei mercati sempre atti a migliorare la rosa e la dirigenza per puntare sempre più in alto. Ma anche a causa della pandemia che ha colpito tutti, ora i soldi sono finiti, e l’unica strada per salvare la squadre è tramite le cessioni, per quanto dolorose siano. Una, ancora non ufficiale ma in dirittura d’arrivo, è del PSG, che si porterà a casa il miglior terzino destro del campionato, ovvero il marocchino Hakimi, per una cifra tra i 60 e gli 80 milioni di euro.

Ma i parigini non sono l’unica squadra francese ad aver messo gli occhi sulla vetrina dell’Inter. Secondo quanto rivelato da interlive.it, il Monaco avrebbe presentato una doppia offerta per Brozovic e Perisic. L’esterno croato è considerato un sacrificabile sul mercato da parte dei nerazzurri,, e dunque dei problemi non ce ne dovrebbero essere mentre il centrocampista è stato il giocatore a cui Antonio Conte ha affidato i codici della squadra. ‘Brozo’ potrebbe essere una pedina fondamentale anche per Simone Inzaghi, per questo motivo servirebbe un’offerta molto importante per valutare una sua cessione.

Parlando di cifre, il Monaco avrebbe offerto 22 milioni per Epic Brozo e 5 pr Perisic, offerta ritenuta troppo bassa da parte di Marotta. Nemmeno 30 milioni complessivi, per due giocatori che hanno dimostrato di poter essere importanti anche in squadre di primissimo livello, sono davvero pochi, anche se il contratto di Brozovic scade nel 2022.

Sempre guardando le cessioni, bisogna registrare un nuovo interesse del Barcellona che, dopo aver mollato l’olandese Depay, si sarebbe buttato di nuovo su Lautaro Martinez. Secondo Sport, il Barcellona è tornato alla carica per contenderlo ad Atletico e Real Madrid e offre l’esterno Emerson Royal come parziale contropartita, già seguito dai nerazzurri che avrebbero piacere di averlo in rosa, certo però non a discapito del Toro, che in questi due anni con Conte è diventato un vero e proprio Top-Player, titolare della nazionale argentina.

OMNISPORT | 12-06-2021 15:44