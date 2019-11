Inter: Barella dovrà operarsi

Uscito per infortunio nel match contro il Torino, Nicolò Barella sarà costretto ad operarsi.

Come riporta il comunicato ufficiale dell'Inter: "Esami clinici e strumentali per Nicolò Barella all'Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro. Gli accertamenti hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a intervento di asportazione del frammento in artroscopia".

Secondo Sky Sport l'ex Cagliari tornerà nel 2020.

SPORTAL.IT | 24-11-2019 14:54