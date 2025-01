Inter, Bisseck fa suonare l’allarme: emergenza in difesa dopo il crollo in Supercoppa

Il tedesco si è allenato a parte a causa di un lieve affaticamento muscolare: Inzaghi ha i centrali contati per la sfida col Venezia, si spera nel rientro di Pavard

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Emergenza difesa per l’Inter in vista della gara di domenica col Venezia, partita che i nerazzurri non possono assolutamente fallire dopo il k.o. nella finale di Supercoppa col Milan. Yann Bisseck s’è allenato a parte, fermato da un problema muscolare: ora Simone Inzaghi ha i centrali contati.

Inter, allarme Bisseck: s’è allenato a parte

L’Inter rischia di presentarsi con gli uomini contati in difesa alla partita di domenica contro il Venezia. Nell’allenamento di oggi, infatti, Simone Inzaghi ha tenuto a parte Yann Bisseck: una scelta precauzionale, quella del tecnico e dello staff medico nerazzurro, dopo che il centrale tedesco ha confessato di avvertire un affaticamento muscolare. Al momento Bisseck non è stato sottoposto a esami strumentali, ma la sua situazione verrà monitorata nei prossimi giorni: intanto il suo carico di lavoro è stato drasticamente ridotto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inter, l’evoluzione di Bisseck

L’eventuale forfait di Bisseck priva l’Inter di un giocatore divenuto fondamentale per Inzaghi in questa stagione. Anche a causa dei tanti infortuni nel reparto difensivo, il 24enne tedesco è riuscito a conquistare uno spazio sempre maggiore nelle rotazioni dell’allenatore, giocando da titolare 10 delle ultime 11 partite disputate dai nerazzurri.

Inter, Pavard rientra: subito titolare?

Il problema di Bisseck si presenta in un momento particolarmente delicato per l’Inter, reduce dalla rocambolesca sconfitta di Riyadh contro il Milan, nella finale di Supercoppa Italiana. I nerazzurri hanno bisogno non solo di battere domenica il Venezia, ma anche di ritrovare quella solidità difensiva che è stata alla base dei successi degli ultimi anni. Contro i lagunari Inzaghi dovrà di certo fare ancora a meno di Francesco Acerbi, che potrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana, mentre non è ancora chiaro se il tecnico deciderà di lanciare dal primo minuto Benjamin Pavard: il francese oggi è tornato in gruppo, ma non gioca dallo scorso 26 novembre e forzarne il rientro, schierandolo per di più da titolare, potrebbe rappresentare una mossa azzardata per Inzaghi.

Inter, le soluzioni per la difesa senza Bisseck

Se non dovesse rientrare l’allarme per Bisseck, dunque, Inzaghi si ritroverebbe a scegliere tra due opzioni per il terzo centrale da affiancare a De Vrij e Bastoni: la prima è quella di dare fiducia al 21enne argentino Palacios, che in questa stagione ha collezionato appena 26 minuti e nessuna partita da titolare; l’alternativa è rappresentata dall’arretramento di Darmian, chiamato ancora una volta a fungere da jolly per il pacchetto arretrato nerazzurro.