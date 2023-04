Non dovrebbe riuscire a recuperare con il Benfica

13-04-2023 11:53

L’umore in casa Inter è abbastanza buono dopo la vittoria in Champions ma non mancano notizie poco positive.

Chalhanoglu dovrebbe presto tornare a essere a disposizione di Inzaghi, diversa invece la situazione per Milan Skriniar. Secondo quanto riporta nell’edizione di oggi, 13 aprile, La Gazzetta dello Sport, salterà anche la sfida di ritorno contro il Benfica.

I problemi alla schiena e il dolore al nervo sciatico non permettono di fare troppe previsioni.