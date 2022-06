15-06-2022 11:41

Mercoledì 15 giugno è in programma un vertice che dovrebbe sbloccare la situazione e riportare Romelu Lukaku a Milano. Secondo quanto riferisce Sky Sport, ci sarà un contatto tra i rappresentanti delle due società per trovare un punto di incontro e imbastire una trattativa promossa soprattutto dall’attaccante belga. I blues, lato loro, sono disponibili al prestito e a valutare la forbice tra domanda e offerta.

Dalla loro, il duo Marotta e Ausilio continuano a lavorare sul doppio fronte Dybala-Lukaku, nel tentativo di far quadrare acquisti importanti con il bilancio della società. Zhang è atteso a Milano a breve e, anche per questa ragione, bisogna accelerare per individuare la via da seguire.

L’agente di Dybala è stato avvistato di nuovo a Milano (la strada sembra dunque segnata), mentre il Chelsea dopo la dichiarazione di volontà di Lukaku di decurtarsi l’ingaggio è pronta a valutare l’idea di Marotta del prestito oneroso.

