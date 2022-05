Inter, colpo a parametro zero: tutto fatto per l’arrivo di Mkhitaryan

26-05-2022 16:20

Non ha perso tempo Henrikh Mkhitaryan. Neanche terminati i festeggiamenti per la conquista della Conference League, l’armeno ha sciolto le riserve sul proprio futuro.

Mkhitaryan, cambia maglia: pronto lo sbarco all’Inter

In mattinata, infatti, il Corriere della Sera ha annunciato l’imminente passaggio all’Inter del centrocampista armeno sul quale da tempo, essendo in scadenza di contratto con la Roma, giravano diverse voci di mercato.

Ora non ci sono più dubbi: messe le mani sulla Conference League e aiutata la Roma con 5 gol in 43 presenze questa stagione, Mkhitaryan inizierà una nuova avventura in nerazzurro.

Mkhitaryan all’Inter: cifre e dettagli

A breve, dunque, l’armeno si sottoporrà alle visite mediche di rito dopo le quali metterà la firma sul nuovo contratto propostogli da Marotta.

Nel dettaglio Mkhitaryan, 33 anni compiuti lo scorso 21 gennaio, siglerà un biennale da 3,5 milioni netti a stagione e così facendo diventerà il secondo colpo a parametro zero messo a segno dall’Inter in vista della prossima stagione.

Il mercato dell’Inter dopo il colpo Mkhitaryan

Mkhitaryan infatti è il secondo rinforzo a zero per l’Inter dopo che, in inverno, era già arrivata l’ufficialità della firma di André Onana.

A questi due innesti gli uomini di mercato dell’Inter cercheranno di far seguire un altro colpo in entrata in attacco (l’indiziato numero uno resta sempre Paulo Dybala) e, soprattutto, una serie di cessioni (Vidal e Sanchez tra i sicuri partenti) per far quadrare i conti del club e mettere assieme un eventuale tesoretto da reinvestire più avanti.