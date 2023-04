Il centravanti aveva già esultato così in nazionale, dedicando il gesto al connazionale Doku. Per i social network la scelta dell’arbitro è l’ennesima figuraccia dell’Italia sul tema razzismo

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

I cori razzisti verso Romelu Lukaku, l’esultanza di quest’ultimo davanti alla curva della Juventus e il cartellino rosso estratto dall’arbitro Massa hanno incendiato i minuti conclusivi della semifinale di andata di Coppa Italia tra i bianconeri e l’Inter. Sul web, in particolare, fa discutere la decisione del direttore di gara, apparsa a molti l’ennesimo autogol del calcio italiano in tema di razzismo.

Juventus-Inter, il gesto di Lukaku e la decisione di Massa

Dopo essere stato bersagliato dai cori razzisti provenienti dalla curva della Juventus e aver segnato il rigore dell’1-1 dell’Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia, Romelu Lukaku ha esultato con un gesto particolare, ma non nuovo per il centravanti belga.

L’attaccante ha fatto il saluto militare con la mano destra all’altezza della fronte, portando l’indice della sinistra alla bocca, in segno di silenzio. I giocatori della Juventus hanno inteso quel gesto come una provocazione, invocando l’espulsione di Lukaku: Massa ha quindi estratto il cartellino rosso tra le proteste dei giocatori dell’Inter.

Juventus-Inter, cosa significa il gesto di Lukaku

Non sappiamo se l’intento di Lukaku fosse quello di rispondere ai cori razzisti nei suoi confronti. Se fosse così, probabilmente, la scelta di Massa sarebbe ancora più grave, perché penalizzerebbe un giocatore vittima di razzismo: proprio come avvenne a Kalidou Koulibaly in Inter-Napoli del dicembre 2018, quando il difensore senegalese venne espulso dall’arbitro Mazzoleni dopo essere stato bersagliati dai buu di San Siro per tutta la gara.

Ciò che è certo è che Lukaku aveva già utilizzato quel gesto lo scorso 24 marzo, dopo il primo gol segnato alla Svezia con la maglia del Belgio: la sua esultanza era una dedica al connazionale Doku, assente per infortunio, che è solito festeggiare così dopo un gol. “Romelu esulta sempre così”, ha commentato ieri Simone Inzaghi dopo la ressa finale.

Espulsione Lukaku, il web attacca Massa

“Lukaku segna e viene espulso per aver risposto così ai cori razzisti dei tifosi della Juventus: certe cose solo in Italia”, il commento amaro di Kurt, solo una delle tante voci su Twitter indignate per quanto accaduto al centravanti dell’Inter. “L’espulsione di Lukaku è una vergogna pari ai buu razzisti. In Italia devi subire in silenzio”, aggiunge Grazia. “Mi ricorda pari pari quello che accadde a Koulibaly in quel di Milano sponda Inter – afferma Piedre -, ma secondo i più, anche secondo il governo italiano che si è stizzito dopo le parole di Paola Egonu, l’Italia non è un paese razzista…”. “Un arbitro come quello di questa sera va radiato per incapacità!”, commenta Av79 chiedendo provvedimenti contro Massa. “Se hanno un minimo di dignità, revocano la squalifica a Lukaku e danno il Daspo alla curva… Ma dubito accada”, la richiesta di Dejanino.