Dopo il match perso dall'Inter contro la Fiorentina, Simone Inzaghi ha analizzato la decima sconfitta in campionato e la prestazione deludente di Lukaku.

01-04-2023 21:07

Sconfitta pesante per l’Inter secondo Inzaghi: “Questo risultato ci fa vedere la classifica in un modo diverso, che non ci piace e ci deve far riflettere. Con l’andare della partita abbiamo perso lucidità, ma abbiamo comunque creato molto anche coi subentrati che hanno avuto lo spirito giusto. Per l’impegno non posso dire niente, ma ovviamente volevamo un altro risultato”.

Inter, Inzaghi; “Dieci sconfitte sono tante”

Ennesimo ko per l’Inter, Inzaghi tocca la doppia cifra quest’anno in Serie A: “Il risultato fa male, dieci sconfitte sono tante e qualcosa non va. L’umore non è dei migliori, ma non dobbiamo farci influenzare dal risultato. Meritavamo un altro risultato, ma tutti sappiamo l’importanza dei prossimi impegni già a partire dalla Coppa Italia”.

Attacco e Lukaku in difficoltà: il parere di Inzaghi

Attacco in difficoltà, Inzaghi non sa spiegare l’involuzione di inizio anno: “Siamo il secondo migliore attacco, ma nel 2023 è un dato di fatto che troviamo meno gol. Gli attaccanti passano questi momenti, ma dobbiamo lavorare ancora di più visto che questo sarà un mese intenso. Conta solo quello e recuperare più giocatori possibile anche perché oggi avevamo anche qualcuno al rientro. Comunque ero più arrabbiato dopo la sfida contro la Juve“.

Dito puntato su Lukaku, che ha sulla coscienza diversi errori importanti: “Avesse fatto due gol avremmo giudicato diversamente la sua prestazione. Lui deve crearsi tante occasioni e fare quello che gli si chiede, oggi lo ha fatto bene come altri compagni”.