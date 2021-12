Inter da record: tifosi in estasi, ma c'è ancora chi non convince

17-12-2021 22:53

Un’Inter da record supera senza problemi la Salernitana ed esce dall’Arechi con tre punti che consolidano il primato. In attesa del big match di domenica sera tra Milan e Napoli, l’undici di Simone Inzaghi si diverte e affossa i granata campani sotto uno pokerissimo firmato da Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini. Nella serata di Salerno, i nerazzurri toccano le 103 reti nel 2021 in Serie A, superando già di quattro lunghezze e con una gara ancora da disputare il record di 99 gol che risaliva addirittura dal 1950. Sui social, i tifosi si godono la serata, ma riescono comunque a bocciare qualcuno.

Inter, Calhanoglu da sogno

In generale, ovviamente, i tifosi nerazzurri non possono che essere soddisfatti. Su tutti, a spiccare è, ancora una volta, la prestazione da incorniciare di Hakan Calhanoglu. Sui social solo complimenti per il turco. C’è chi chiede: “L’assist di prima a Sanchez è stupendo, cosa stai diventando Hakan?” e chi ricorda: “Sempre 0€. Sempre Calhanoglu“. In tantissimi ringraziano il Milan: “La Salernitana non è un granché, ma qua c’è stato l’ennesimo cioccolatino del turco da zero euro“.

I tifosi chiedono una mano a Barella

Gioca praticamente solo il primo tempo, ma Barella è forse l’unico nerazzurro a non convincere. Prende un giallo abbastanza ingenuo che lo esclude dall’ultima gara dell’anno contro il Torino e sbaglia diverse giocate facili. I tifosi non mancano di sottolineare la cosa. C’è chi commenta: “Barella ha bisogno di una vacanza“, e ancora: “Speriamo che nel 2022 Barella torni ad essere quello che abbiamo visto fino al rinnovo. Avrai quasi un mese per recuperare le forze. Ma ultimamente, eccetto Cagliari, ha sbagliato quasi tutto“, “Barella un po’ troppo nervoso e impreciso stasera“, chiosa un altro tifoso.

Inter, tifosi conquistati

La terza rete, in particolare, arriva dopo un’azione da manuale che scalda i supporter nerazzurri. Qualcuno commenta: “Se vabbé ciao. Che meraviglia questa Inter” e un altro tifoso ammette: “Sono ufficialmente preoccupato da quanto siamo forti”. In molti esaltano Sanchez e ancora Calhanoglu: “Alexis, ma che azione, mamma mia come giochiamo. Altro assist di Calha, zero euro” e in tanti scrivono: “Questo è calcio spettacolo“, “Giochiamo un calcio da leccarsi le dita”, e anche: “Il terzo goal dell’Inter è da mettere in loop, in video, all’entrata di tutte le scuole calcio italiane. C’è tutto. È il manifesto del calcio moderno“.

