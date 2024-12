Viaggio infinito per i nerazzurri rientrati solamente in queste ore in Italia. Non il modo migliore per prepararsi alla trasferta con la Lazio

La trasferta di Leverkusen non è andata proprio bene all’Inter. Oltre al risultato, che ha condannato i nerazzurri alla prima sconfitta stagionale in Europa, c’è stato anche un inconveniente nel viaggio di ritorno che ha rallentato i tempi di rientro della truppa di Simone Inzaghi. Cose che capitano, con i campioni d’Italia costretti a dormire una notte in più in Germania cambiando radicalmente i propri programmi. La fortuna è che il match con la Lazio arriva di lunedì.

Un viaggio infinito per la truppa di Inzaghi

Dieci ore di ritardo nel volo che doveva portare l’Inter da Colonia a Milano. Una disavventura che è costata parecchia seccatura ai nerazzurri, costretti in extremis a trovarsi un hotel per poter pernottare. Alla fine il ritorno è avvenuto, con atterraggio nella tarda mattinata a Malpensa e un bel po’ di stanchezza da smaltire. Anche perché la notizia dell’impossibilità di effettuare il viaggio nella serata stessa di ieri è arrivata solamente alle 4 del mattino.

Il nervosismo dopo il ko di Leverkusen

Inevitabile che la squadra di Simone Inzaghi sia rientrata visibilmente nervosa. In campo la sfida col Bayer Leverkusen è andata male, con i tedeschi che sono riusciti a strappare i tre punti poco prima del gong. Non che meritasse qualcosa in più, l’Inter, onestamente in versione opaca rispetto agli standard degli ultimi tempi. Anche il turnover del tecnico, un po’ forzato e un po’ no, ha chiaramente influito sull’esito finale di una gara che ha lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente.

Ora arriva la Lazio ma per fortuna di lunedì

Ad ogni modo la disavventura, risultato incluso, va resettata al più presto. Il calendario, da questo punto di vista, è implacabile e mette di fronte all’Inter la temibile Lazio di Marco Baroni peraltro reduce dal doppio successo col Napoli. La nota positiva in tutto ciò è che l’incontro verrà giocato lunedì sera. Per questo motivo i nerazzurri hanno un po’ più di tempo per riprendersi dalla batosta del viaggio per tornare nuovamente in campo più freschi possibile.