Inter, emergenza infortuni: allarme difesa per Inzaghi, altri giocatori ko contro il Napoli

La pesante vittoria dell'Inter in casa del Napoli è adombrata delle ennesime tegole per Simone Inzaghi. Si infortunano infatti anche de Vrij e Dumfries, con il reparto della difesa ora in piena emergenza

03-12-2023 23:05

Il match in trasferta dell’Inter al Maradona contro il Napoli partiva con un rebus non indifferente per Simone Inzaghi: un intero reparto, quello della difesa, richiedeva di fare della necessità virtù visti gli indisponibili di peso come il lungodegente Benjamin Pavard ed Alessandro Bastoni. Novanta minuti più tardi, le falle sono diventate voragini visto che la squadra nerazzurra ha perso altre pedine.

Inter, la situazione degli infortunati Pavard e Bastoni

Partiamo dall’infermeria prima della partita vinta dall’Inter per 3-0, potenziando ulteriormente la sua corsa scudetto con un ruolino di marcia che in trasferta è letteralmente irresistibile per i nerazzurri. All’inizio dello scorso mese Pavard, dopo uno scontro aereo contro Lookman durante il match con l’Atalanta, aveva riportato un infortunio al ginocchio sinistro. I tempi di recupero aggiornati parlano di ritorno per Inter-Lecce in programma per il prossimo 23 dicembre.

Per quanto riguarda Bastoni, il difensore aveva rimediato una lesione al polpaccio durante il ritiro della Nazionale a Coverciano, dove si stavano preparano le partite contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina.

Salutati gli Azzurri di Spalletti, Bastoni ha saltato i successivi impegni con l’Inter sia in campionato che in Champions League: per lui, pedina praticamente imprescindibile per Inzaghi grazie alle sue prestazioni che hanno fatto in modo che la squadra incassasse solo sei gol in tredici match tra Serie A e coppe europee, si pensava ad un recupero contro il Napoli. Così non è stato, e probabilmente rivedremo il giocatore schierato in campo nel successivo impegno con l’Udinese.

Altri ko: contro il Napoli si infortuna de Vrij

Ma veniamo ai più recenti cahiers de doléances in casa nerazzurra. Passati neppure venti minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Inter, il centrale difensivo Stefan de Vrij ha lamentato un problema al muscolo adduttore della coscia sinistra. Un fastidio che lo ha spinto ad accasciarsi e concludere anzitempo la sua partita, forzando Inzaghi alla sostituzione con Carlos Augusto, spostato sulla sinistra per accentrare Francesco Acerbi.

Salta anche Dumfries: cosa è successo

Ma non è finita qui. Quando mancava all’incirca un quarto d’ora dal triplice fischio si è dovuto arrendere un altro alfiere tra difesa e centrocampo, ovvero Denzel Dumfries, alle prese con un dolore alla coscia sinistra. Si tratta di un risentimento al flessore, per essere più precisi, come risulta dagli spifferi dell’infermeria.

In attesa di maggiori dettagli e chiarimenti dagli esami dei prossimi giorni, Inzaghi ha richiamato dalla panchina Juan Cuadrado, che per stare in tema è un ex infortunato, reduce dal recupero dal problema al tendine. Per il tecnico comunque è acclarata l’emergenza nel reparto di retroguardia, che lo costringerà a dover sfruttare incastri nuovi in attesa che si chiuda il lazzaretto e gli sventurati tornino progressivamente in campo.

