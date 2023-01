06-01-2023 10:30

Mesi ad aspettare Lukaku, ma la soluzione migliore è sempre stata lì a portata di mano. Edin Dzeko, mercoledì sera contro il Napoli, ha dimostrato ancora una volta di essere probabilmente uno degli attaccanti più sottovalutati dell’intero campionato italiano. Ma ora le cose sembrano stiano finalmente cambiando almeno in casa Inter.

Inter, Dzeko rifiuta la prima proposta di rinnovo

Ogni rosa ha la sua spina, è anche questo momento di grazie di Edin Dzeko sembra poter diventare un potenziale problema per l’Inter. Il club nerazzurro, secondo gli esperti di calciomercato, avrebbe presentato una prima offerta di rinnovo al calciatore bosniaco che per il momento però l’ha rispedita al mittente. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter vuole continuare la trattativa mettendo sul piatto un’offerta di ingaggio inferiore ai 5,5 milioni annui che l’attaccante percepisce in questo momento e per una singola stagione. L’attaccante invece non vorrebbe vedersi abbassare il suo ingaggio e punta anche ad un contratto biennale. La sensazione è che si continuerà a lavorare visto che entrambe le parti sembrano desiderose di arrivare a un accordo.

Inter, Dzeko è diventato l’arma in più di Simone Inzaghi

I numeri sono tutti dalla parte di Edin Dzeko. Il gol nel big match contro il Napoli è solo la ciliegina sulla torta per un giocatore che ha sempre dimostrato il suo valore soprattutto nei momenti importanti. La sua stagione solo in serie A racconta di 7 gol e 3 assist in 16 presenze nella massima serie, a cui si vanno aggiungere 3 gol e un assist nelle 6 presenze in Champions League di cui 2 da subentrato. Nella scorsa stagione, quando era insieme a Lautaro il terminale offensivo principale, il suo bottino è stato di 17 gol e 10 assist.

Inter, ora anche i tifosi chiedono la sua permanenza

L’arrivo di Milano ha suscitato spesso sentimenti contrastanti nei tifosi dell’Inter. La partenza di Romelu Lukaku dopo la vittoria dello scudetto ha lasciato una ferita aperta per i fan nerazzurri, e l’accoglienza nei confronti del Cigno di Sarajevo non è stata delle migliori. Dzeko però ha sempre mostrato innanzitutto grande professionalità, ma anche la sua capacità di mettersi al servizio della squadra dimostrando di essere un attaccante completo, capace di giocare al servizio dei compagni come Lautaro, ma anche di risolvere con una sua giocata personale. Ed ora i tifosi ne chiedono a gran voce il rinnovo.