05-01-2023 22:35

L’Inter supera il Napoli in casa grazie all’incornata di Edin Dzeko a inizio ripresa e costringe all’undici di Luciano Spalletti a incassare la prima sconfitta stagionale in campionato. A far discutere i tifosi e i social è, però, una frase rivolta ingenuamente nel tunnel da Samir Handanovic all’arbitro Simone Sozza.

Inter-Napoli, ancora bufera sull’arbitro Sozza

Dopo il polverone sollevato al momento della designazione dell’arbitro Sozza, nato a Milano, ma, da regolamento, “arruolabile” per arbitrare il big match Inter-Napoli, visto la sua appartenenza alla Sezione di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, la gara vinta dai nerazzurri continua a far discutere i tifosi per via di una ingenuità commessa dall’ormai secondo portiere dell’Inter, Samir Handanovic, proprio nei confronti del direttore di gara.

Handanovic ingenuo con Sozza

Il numero uno sloveno, infatti, proprio nel tunnel che dagli spogliatoi porta al terreno di gioco, dopo aver dato il cinque al capitano del Napoli, Di Lorenzo e al portiere azzurro Alex Meret, si è rivolto a Sozza, dicendo con voce alta: “Sozza! Mi raccomando, fischia pochissimo oggi, eh!”. Una frase che ha scatenato un vero e proprio putiferio sul web e portato moltissimi tifosi a commentare.

Caso Handanovic, i tifosi spengono la polemica

La più buona direzione di gara di Sozza ha placato un po’ gli animi e molti commenti puntano a sminuire l’accaduto, anche se non mancano le polemiche. Qualcuno scrive: “Che l’Inter fosse assatanata, il Napoli doveva capirlo dalla richiesta di Handanovic a Sozza nel tunnel. E l’arbitro ha accolto la richiesta, lasciando giocare molto e non sanzionando gli interventi da cartellino di Barella, Skriniar e Calhanoglu”, ma in tanti fanno notare: “Handanovic entra a braccetto con un allenatore del Napoli. Clima scherzoso“, “Con Baldini (nostro allenatore) sottobraccio … Lascia stare, sono cavolate inventate“.

Frase di Handanovic a Sozza, tifosi inviperiti

Ma non manca chi dimostra di non aver digerito l’accaduto. Un tifoso, postando la foto di un fallo non fischiato di Skriniar su Kvaratskhelia, scrive: “A pensar male si fa peccato ma a volte… PS: il fallaccio a destra non è stato neppure fischiato” e un altro sottolinea: “Da inchiesta altro che storia”. Una tifosa ammonisce Handanovic e ammette: “Sicuramente non c’è niente sotto questa smargiassata di Handanovic, però se la poteva evitare. Certo è che l’arbitro ha esaudito il suo desiderio specialmente nel primo tempo e per questo non è un buon arbitro. Detto ciò, la nostra sconfitta ci sta per gli errori commessi”.

Caso Handanovic, i dubbi degli juventini

E a scaldare gli animi sono anche molti tifosi della Juventus, che provano a ribaltare la situazione immaginando le reazioni se al posto di Handanovic ci fosse stato un bianconero. “1) Ovvietà: Handanovic fa una cosa assolutamente non maliziosa, da calciatore che chiede all’arbitro di far giocare non interrompendo troppo il gioco 2) per la serenità del Paese (e leggendo alcuni tweet disperati qua e là), è bene non immaginare uno Szczesny così pre Juve Napoli“, commenta l’avvocato di fede juventina, Massimo Zampini. Infine, un tifoso scrive: “Probabilmente anzi sicuramente è una battuta ma mi pongo una domanda. Se al posto di Handanovic ci fosse stato un tesserato della Juve??“.