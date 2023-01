05-01-2023 09:03

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

La sua prova era attesa quasi quanto quella di Lukaku e Osimhen: l’arbitro Sozza, designato da Rocchi per il big-match Inter-Napoli che ha riaperto il campionato, era stato bersagliato da giorni sui social. La sua colpa? Essere nato a Milano, anche se della sezione di Seregno, ed aver commesso errori a favore del Milan nella sua precedente prestazione in A contro la Fiorentina. Non era la prima partitissima per il fischietto lombardo, da 5 giorni anche promosso internazionale, ma come se l’è cavata al Meazza?

Inter-Napoli, Sozza promosso dai giornali

Unanime il giudizio dei giornali sportivi: Per Gazzetta, Corriere dello sport e Tuttosport Sozza merita 6.5. Il mezzo voto in meno, probabilmente, lo si deve a un solo errore grave, quando in avvio di partita non ammonisce Skriniar per un’entrataccia su Kvara.

Inter-Napoli, Cesari esalta la prova di Sozza

Sulla prestazione del fischietto di Seregno arriva anche il giudizio di Graziano Cesari. L’ex arbitro genovese, a Pressing su Italia1, dice: «Sozza è di Seregno, in provincia di Monza, poteva arbitrare a San Siro come aveva già fatto. Per me è promosso con lode. Era una partita difficilissima e il designatore ha mandato l’arbitro giusto, ha centrato l’obiettivo”

“A inizio partita guardo sempre se un arbitro è nervoso, mi è sembrato molto tranquillo, molto maturo, parla con gli assistenti Otto falli nel primo tempo, una sola ammonizione, quella di Dzeko. Ha carisma, credibilità con i calciatori. La partita è finita in tutto con 19 falli e 5 ammonizioni. Ma perché semplicemente dall’84’ all’89’ Barella, Di Lorenzo, Dumfries e Kim prendono un provvedimento disciplinare. In quel momento la partita è sana, tesa agonisticamente e lui c’è”.

Inter-Napoli, Cesari sottolinea la personalità di Sozza

Cesari continua: “Secondo me è stata una grandissima prestazione. Mi piacciono gli arbitri non supponenti ma con personalità, ecco allora vedete queste immagini: guardate la reazione alla gestualità di Chala che protestava. Vedete Sozza che dice: “che roba è, portami rispetto, non ti permetto di dire queste cose”

Infine un’osservazione sul fatto che si fischia meno: “Si fa continuare, uno degli obiettivi di Rocchi sono basta rigorini, meno gioco spezzettato e basta show delle panchine, oggi nessun allenatore espulso, la rotta sta cambiando. Poi si è parlato tanto del maxi-recupero ma la media oggi è stata di 7′, non si vedono più i 14′ dei Mondiali in Qatar”.