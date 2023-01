03-01-2023 13:05

Una partita importantissima contro la migliore squadra d’Europa. Così Simone Inzaghi descrive Inter-Napoli nella conferenza stampa tenuta oggi: con i giornalisti il tecnico nerazzurro ha parlato della discussa designazione dell’arbitro Sozza di Milano e fatto il punto sulla forma di Lukaku, che potrebbe essere schierato nella formazione titolare.

Inter, per Inzaghi Napoli miglior squadra d’Europa

Non lo ammette a voce alta, ma anche per Simone Inzaghi Inter-Napoli di domani è una gara da dentro o fuori, da giocare contro un avversario che nella prima parte della stagione è apparso superiore a tutto il resto della serie A. “Non vediamo l’ora di ripartire, abbiamo una grande voglia di scendere in campo – le parole di Inzaghi -. La vittoria dell’anno scorso a San Siro sul Napoli fu una partita molto emozionante, che ci diede grande slancio per i mesi successivi. Chiaramente sappiamo che affrontiamo grandissima squadra che ad oggi è l’unica imbattuta in Europa. È una partita importantissima, dove probabilmente la tensione sarà più dalla nostra parte, anche se non la chiamerei tensione: è il bello del calcio poter giocare partite del genere. Alla rimonta ci credo perché mancano 23 partite alla fine, quindi ci sono tantissimi punti in palio. L’Inter come le altre che stanno inseguendo ha la voglia di accorciare il terreno contro un avversario che oggi è la miglior squadra in Europa”.

Inter-Napoli, Inzaghi fa chiarezza su Lukaku

Inzaghi non parla di formazione, ma si dice finalmente soddisfatto del recupero di Romelu Lukaku e Joaquin Correa, a lungo assenti per infortunio nella prima parte della stagione. “Dopo tanto tempo ho i quattro attaccanti disponibili, cosa che nel 2022 non ho mai avuto. Lautaro è arrivato negli ultimi 4 giorni, ma s’è allenato bene, Correa l’ho visto meglio”.

In vantaggio per una maglia da titolare, in questo momento, appaiono però Dzeko e Lukaku. “Loro si sono allenati di più con la squadra. Per domani ho ancora delle valutazioni da fare, aspettiamo l’allenamento di oggi e la rifinitura di domattina”. “Romelu lo conosciamo – aggiunge poi il tecnico nerazzurro -, è ritornato con grande voglia, predisposizione al sacrificio, dopo l’infortunio che l’ha portato via dopo le prime partite di campionato. È un attaccante che dà soluzioni diverse ma che ci migliorerà ulteriormente: ora siamo il secondo attacco, l’anno scorso siamo stati il primo. L’augurio è che Lukaku e Correa possano darci un contributo per migliorare ancora di più”.

Sicuramente in campo sarà Milan Skriniar: per Inzaghi la questione del rinnovo di contratto non inciderà sulle performance del difensore. “Non sono assolutamente preoccupato, conosco le qualità del ragazzo, Milan dà sempre tutto ed è innamorato dell’Inter, non ho dubbi su di lui. A parte Skriniar, ci sono diversi giocatori in scadenza, ma la società è forte, è sempre qui con me in ogni allenamento e partita. Sta lavorando al meglio su situazioni ancora in ballo”.

Inter-Napoli, Inzaghi e la designazione di Sozza

Infine Inzaghi respinge al mittente i dubbi, sollevati soprattutto dall’ambiente partenopeo, sulla designazione per la gara di domani dell’arbitro Sozza, della sezione di Milano.

“Il calcio dovrà sempre migliorare, sarà un giorno fantastico quando noi allenatori non guarderemo più l’arbitro che andrà a dirigere la nostra partita”, le parole del tecnico nerazzurro.