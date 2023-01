05-01-2023 11:30

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Sorriso stampato in faccia e tre punti in cassaforte. La Juventus si ritrova nel 2023 più felice che mai. Non è stato un pomeriggio semplice quello allo Zini di Cremona, con i bianconeri che hanno dovuto faticare e aspettare la magia di Milik su punizione per portare a casa una vittoria che ha un peso specifico clamoroso sulla lotta verso lo scudetto. Ed ora Massimiliano Allegri può preparare la sua rimonta.

Allegri: il fuorionda con la giornalista diventa virale

Al termine della gara vinta con la Cremonese, Allegri si prepara per le domande di rito ai microfoni di Dazn, ma prima che inizi l’intervista con la giornalista Federica Mille, si sente il tecnico della Juventus discutere con un altro giornalista che accenna a “qualcosa da scrivere”, con Max che replica immediatamente “domani scrivi sicuro”. L’intervista sta per andare in onda e la Zille interviene: “Siamo in onda, non litighi con gli altri giornalisti altrimenti pensano che ce l’ha con me”. Al che il buon Allegri risponde con un fragoroso “Nooo” e un grande sorriso stampato in faccia.

La Juventus è sempre più Allegriana: pronta a volare

Nelle ultime settimane Massimiliano Allegri ha giocato a nascondino. Ha provato a nascondere le carte ma probabilmente in pochi ci hanno creduto. Il toscano ha continuato a parlare di un posizionamento tra le prime 4 per la sua Juventus, ma la sensazione è che ora si ritrovi tra le mani la squadra esattamente come se l’era immaginata. Un gruppo capace di soffrire, di rimanere compatto anche nei momenti difficili e poi bravo a sfruttare la tecnica dei propri campioni per portare a casa il successo. C’è anche la Juve nella corsa scudetto e Max con il suo sorrisetto lo sanno benissimo.

Juventus, i tifosi sono pronti ad andare al “Max”

Grande stratega in panchina ma anche al microfono. Massimiliano Allegri ha sempre vissuto il ruolo da allenatore con una doppia veste, capace di mandare segnali alla propria squadra e alle avversarie anche nelle vesti di intervistato. Le ultime uscite di Allegri testimoniano, anche se mai espresse a parole, la soddisfazione del tecnico per quello che sta avvenendo nella sua squadra e i tifosi juventini che lo conoscono bene sono pronti a seguirlo: “E’ tornato il Mago Macs”, scrive Elmy a corredo di una foto che vede l’allenatore in veste di superiore. “Settima vittoria di fila senza subire gol, quarto 1-0 di fila in trasferta”, è ufficialmente tornato Max Allegri.