Inter, Dzeko valuta la tentazione saudita: ma i tifosi hanno già scelto

L'Al Hilal avrebbe offerto un ricco biennale all'attaccante bosniaco, l'Inter offre un anno con opzione a ingaggio ridotto: il web interista è già pronto a salutarlo

30-05-2023 22:09

Una coppia d’attacco Dzeko-Messi? Roba da leccarsi i baffi, nonostante la carta d’identità dei due attaccanti. Perché il bosniaco, il cui contratto con l’Inter scadrà il 30 giugno prossimo, è nel mirino dell’Al Hilal. Il club saudita avrebbe messo nel mirino anche Karim Benzema: si vocifera di contratti faraonici con cifre a due zeri, il tutto per allestire una squadra che possa competere, non solo sul campo, con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Roba da fantacalcio? Non è detto, perché ormai i petrodollari possono realizzare qualsiasi sogno.

Dzeko, l’Inter ci prova ancora

Va però detto che l’Inter non vorrebbe lasciar partire l’ex romanista: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe offerto un rinnovo a cifre leggermente inferiori rispetto ai 6,5 percepiti attualmente. Marotta e Ausilio offrono un anno di contratto, mentre l’agente Alessandro Lucci spinge per un biennale. L’intesa potrebbe arrivare inserendo delle opzioni sul rinnovo di un altro anno, ma non ci sarebbe accordo sull’ingaggio. E qui entrerebbe in scena il club saudita, che sarebbe pronto a soddisfare tutti i desideri economici di Dzeko.

Edin Dzeko ad un bivio

Difficilmente l’inter, nonostante la stima di Inzaghi e di tutto l’ambiente, parteciperà ad aste per un 37enne, oltretutto con l’obbligo di ridurre gli ingaggi visto il settlement agreement firmato con l’Uefa. Decisiva, a questo punto, sarà la volontà del giocatore: ancora un anno nel calcio che conta, a cifre leggermente inferiori, oppure due anni da nababbo in un campionato che naturalmente non ha gli stimoli della Serie A. E parliamo di un giocatore che, nonostante l’età, può ancora rappresentare un valore aggiunto per qualsiasi formazione. Il bottino di 14 gol in 50 presenze quest’anno, e una indiscussa titolarità rispetto a Lukaku, sono lì a testimoniarlo.

Inter, i tifosi già salutano Dzeko

I tifosi sono pronti a salutarlo, senza rancore ma nella speranza di un atto finale importante, come nel caso di Stefano che si professa ottimista: “Beh, dopo la vittoria della Coppa Italia e della Champions non ha più stimoli:giusto lasciarlo andare. Ciao campione!”. Mentre Corrado non ha dubbi: “Per me è il giocatore più sottovalutato degli ultimi 10 anni…un grande (non sono interista) giocatore, completo e di rara intelligenza calcistica”. Mentre Giorgio offre la soluzione: “Ha dato tanto ed è un professionista serissimo, ma a quelle cifre è veramente uno spreco. Se si accontenta di 3-4 milioni e di un annuale, ok, altrimenti è meglio che vada, e che quei soldi vengano usati nel malloppo per gli ingaggi a zero di El Sharaawy e Thuram, e nel rinnovo del prestito di Lukaku”.

Dzeko, il web interista ha già scelto

Gianni purtroppo non ha dubbi: “Per quelle cifre è meglio che vada, l’Inter deve abbassare il tetto ingaggi mi sa”. Immacolata aggiunge: Mi piacerebbe che restasse con noi”. Fausto invece non si scompone più di tanto: “Se restasse sarei contento ma se vuole fare scelte diverse liberissimo stiamo parlando di professionisti!”. E anche Bruno non ha dubbi: “A questa età un anno in più vale doppio tanto affetto e stima ma con quelle cifre possiamo investire su di un paio di giovani di talento”. E Lory aggiunge: “Io lo lascerei andare. Quest’anno ha un autonomia di 40 minuti. L’anno prossimo scendono a 35”. Anche Alessandro è sicuro: “Giusto, vince la Champions e se ne va’ da vincitore”. Così come Vittorio: “Epilogo scontato. Tripletta al City e poi via con grandi abbracci”.