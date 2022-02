Inter, è crisi nera in attacco: la ricetta di Inzaghi per risollevarsi

23-02-2022 15:44

Il momento in casa Inter non è dei migliori. Non solo per i risultati con l’ultima bruciante sconfitta in Champions League ma anche per un problema nella fase offensiva che potrebbe compromettere la corsa allo scudetto.

Inter, contro il Genoa per rimettersi in carreggiata

Di certo la sfida contro il Genoa diventa fondamentale per riprendere la corsa scudetto. L’Inter contro il club ha vinto le ultime sette sfide. Eppure bisognerà tenere alta la concentrazione dopo che nel girone di ritorno tanti punti sono stati persi per strada. I nerazzurri hanno per il momento, con la sfida da recuperare al Bologna, segnato solo 6 reti, mentre come spiega “Gazzetta dello Sport”, all’andata la media era stata di 2, 6. Non solo, segnare costa fatica: prima di trovare la rete i nerazzurri devono fare tantissimi tiri. Meno reti dell’Inter, solo sei, nel ritorno le hanno segnate solo Genoa (tre), Bologna (quattro) e Udinese e Venezia (cinque)

Inter, attacco sotto accusa

Tra chi è finito sotto accusa c’è Lautaro Martinez che non realizza un gol da dicembre. Proprio per questo oggi, 23 febbraio, la curva nord ha esposto al centro Suning uno striscione d’incoraggiamento per lui e per Handanovic. Non si salvano nemmeno i compagni di reparto con Sanchez che non è stato incisivo e Dzeko. Spesso, quest’ultimo, non ha trovato la conclusione nonostante le molteplici occasioni avute, anche se ha comunque segnato le reti contro Venezia e Roma le ultime vittorie del mese.

Inzaghi chiede sostegno all’attacco: serve il centrocampo

Nelle ultime partite l’unico gol di un centrocampista è stato quello di Barella a Venezia. Poi, hanno segnato Dumfries, Bastoni, Skriniar, Perisic e Dzeko e ora serve proprio l’aiuto di quel reparto. Da Barella a Calhanoglu fino a Brozovic, Inzaghi chiede di più. Dalla sua il tecnico potrà anche contare sul ritorno di Correa al derby di Coppa. Da non escludere, anche il tridente anche se questa opzione provata con il Sassuolo non ha dato i risultati sperati.

