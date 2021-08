Inter, è fatta per l'erede di Hakimi. Corsa a quattro per l'attacco

Romelu Lukaku non è ancora un giocatore del Chelsea e Edin Dzeko non è ancora un giocatore dell’Inter, ma le due operazioni, strettamente connesse, non sono in discussione, al punto che l’Inter ha già di fatto iniziato a muoversi per spendere la quota ricavata dalla cessione del belga ai campioni d’Europa che la società permetterà di reinvestire sul mercato, ovvero circa 35-40 milioni.

In attesa di definire le strategie per l’attacco e di scegliere il giocatore che completerà il reparto con Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e lo stesso Dzeko, la società campione d’Italia sta per chiudere la trattativa che ha caratterizzato tutta l’estate, quella per l’erede di Achraf Hakimi.

Il prescelto è Denzel Dumfries, potente esterno destro olandese di proprietà del Psv Eindhoven, protagonista di un ottimo Europeo e prima scelta di Simone Inzaghi e della società fin dall’inizio del mercato.

La trattativa era arenata di fronte al secco no del Psv alla cessione in prestito con diritto di riscatto, ma ora che l’Inter ha aperto all’acquisto a titolo definitivo l’accordo è stato trovato. Agli olandesi andranno 12,5 milioni di euro di parte fissa a cui andranno aggiunti i bonus, due o tre milioni circa, legati alla qualificazione in Champions League e alle presenze del giocatore.

Dal canto proprio Dumfries ha già raggiunto un’intesa di massima con l’Inter per quanto riguarda l’ingaggio, al punto che il giocatore è atteso a Milano già nella giornata di giovedì per accelerare la conclusione dell’operazione, con visite mediche e firma. Obiettivo mettere il giocatore a disposizione di Inzaghi il prima possibile in vista della prima di campionato, in programma sabato 21 agosto a San Siro contro il Genoa.

Una volta ufficializzato l’arrivo di Dzeko e chiuso l’affare Dumfries, il duo Ausilio-Marotta potrà concentrarsi sull’ultima operazione del sofferto mercato estivo 2021, ovvero l’attaccante che completerà il reparto.

L’ultima idea, quella che conduce a Lorenzo Insigne, in rottura con il Napoli, è suggestiva quanto di non facile realizzazione, senza contare che il capitano azzurro mal si adatterebbe al 3-5-2 di Inzaghi, ma l’Inter non abbandona la pista.

Il tecnico piacentino punterebbe su Joaquin Correa, in uscita dalla Lazio, ma trattare con il presidente Lotito non è mai facile, considerando anche che la delusione dell’ambiente biancoceleste per il passaggio di Inzaghi dalla Lazio all’Inter quando il rinnovo con la Lazio sembrava definito è ancora molto fresca.

Resiste quindi la candidatura di Duvan Zapata, non incedibile per l’Atalanta, che in caso di partenza del colombiano punterebbe su Andrea Belotti, ma il capitano del Torino è a propria volta un nome sul taccuino dei dirigenti dell’Inter, magari come operazione degli ultimi giorni di mercato. Attenzione infine agli esuberi del Psg dopo l’arrivo di Messi: non Mauro Icardi, ovviamente, bensì Moise Kean.

L’ex juventino può arrivare in prestito grazie ai buoni uffici di Mino Raiola, ma la sua partenza da Parigi non è certa e anche questa potrebbe essere una trattativa da sbloccare sul finale di mercato.

OMNISPORT | 12-08-2021 12:56