Inter, Eder provoca ancora e scatena il putiferio sui social

La cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per la cifra record di 115 milioni di euro è uno di quei colpi bassi che i tifosi dell’Inter non avrebbero mai voluto subire. Una coltellata al cuore nella dura estate dello scudetto numero 19, che rende ancora più insanabile lo strappo con la proprietà cinese. Come se non bastasse, i tifosi nerazzurri sono costretti a incassare anche la provocazione dell’ex Eder, che su Twitter si prende la sua rivincita dopo gli attacchi ricevuti nei commenti di un profetico post datato 26 maggio 2021 in cui scriveva:

Buttavano tutto all’aria un grande lavoro fatto. Dai calciatori, staff e dirigenti. E adesso all’Inter lo buttano tutto per all’aria un grande lavoro fatto dal Mister Conte. Perché deve rientrare nella loro tasca 100 milioni. Del calcio, dei dipendenti se ne fregano.

Inter, la rivincita di Eder dopo la cessione di Lukaku

L’attaccante oriundo, si è più volte scagliato contro Suning per i mancati pagamenti dello Jiangsu Suning e non ha mai mancato di avvertire i tifosi nerazzurri dell’eventualità che la storia potesse ripetersi anche con l’Inter. Così, ieri sera, dopo la partenza da Milano di Big Rom, Eder è tornato su Twitter e, con tanto di emoticon della linguaccia, si preso la sua rivincita:

Ho sbagliato di 100 Milioni… 26/05/21.

Tifosi dell’Inter furiosi con Eder

Una provocazione che non ha certamente lasciato indifferenti i tifosi dell’Inter e ha scatenato un vero e proprio putiferio. In tantissimi hanno continuato a prendersela con Eder. Qualcuno scrive: “Esattamente quale diritto crede di avere a prendere in giro sostanzialmente i tifosi dell’Inter. Inter che mi risulta le abbia sempre pagato quanto dovuto e garantito una parte di stipendio folle in Cina. Bah. Se ha bisogno di qualcosa per mangiare mi scriva in privato, la aiuto”.

I commenti di accusa sono una mezza infinità. Un tifoso scrive: “Ci devi ancora gli 11 mln spesi per il tuo cartellino e l’ingaggio che ti davamo”, o ancora: “Quando è che mi rimborsi gli occhi per averti visto giocare? Grazie”, “I debiti dell’Inter sono anche grazie a te, un giocatore scarsissimo pagato come un cero giocatore, in un mondo giusto dovresti essere tu a pagare per giocare”, “Zitto, devi chiedere scusa ai tifosi per aver indossato la nostra maglia”. E un tifoso sottolinea: “però ci sono modi e modi per dire le cose soprattutto da parte tua che dovresti essere un professionista esemplare di gente che butta m***a sull’Inter ne abbiamo già abbastanza”.

Non manca chi applaude Eder e commenta: “Ti insultavano. I tuoi stessi tifosi ti insultavano. Hai detto mesi fa quello che nessun giornalista sportivo e finanziario in Italia si sono permessi di scrivere. Solo tanto rispetto per te“, “Ma veramente c’è qualcuno che non capisce che ce l’ha a morte con i bancarottari e non sta perculando l’Inter?”, “A me piacevi zero quando eri all’Inter, ma ormai ti considero un idolo. Il nemico di Suning è mio amico“.

SPORTEVAI | 10-08-2021 12:37