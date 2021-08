Inter, i tifosi si consolano ma la rabbia resta

L’Inter supera 2-0 il Parma grazie alle reti di Brozovic e Vecino in quella che, a tutti gli effetti, è la prima uscita del post-Lukaku e convince i propri tifosi. Al Tardini, la contestazione del tifo organizzato non manca. Sugli spalti compaiono due striscioni poco disfattisti e decisamente propositivi. Il primo indirizzato ai calciatori e a mister Simone Inzaghi recita: “Mister e giocatori avete il nostro sostegno, da voi ci aspettiamo unione, sudore e impegno“. Il secondo, invece, scagiona Beppe Marotta e Piero Ausilio: “Ausilio e Marotta siamo con voi per il bene dell’Inter“. Il messaggio è chiaro: nel mirino della tifoseria c’è solo la proprietà. Il messaggio passa anche attraverso i cori, molto più diretti, che invitano Zhang e Suning a mollare l’Inter. E a ribadirlo arriva anche il terzo striscione: “Zhang the time is over“.

Inter, i complimenti dei tifosi sui social

Sui social, in molti applaudono l’atteggiamento dei tifosi, che non smettono di cantare e incitare la squadra per tutti i novanta minuti. E i complimenti se li prendono anche i calciatori in campo. Qualcuno scrive: “Mi ha un po’ riconciliato con l’Inter questa partita. Ho visto i ragazzi concentrati (bene Lautaro) e il gioco espresso è stato buono” e ancora: “Buona prova dei ragazzi. Nella ripresa, appena alzato il ritmo, è uscita la nostra qualità. Trovare la forma migliore in vista della prima di campionato”, “Squadra con automatismi ben collaudati, gioca con l’automatico. Inzaghi dev’essere bravo nel gestire e faremo, nonostante tutto, un’altra stagione importante. Siamo con voi ragazzi“.

Inter, i tifosi esaltano le prove di Dimarco e Satriano

A far dimenticare almeno in parte la delusione dell’addio di Lukaku sono soprattutto le buone prove di Dimarco e del giovane Satriano. Qualcuno scrive: “Dimarco promosso dai tifosi con percentuali di consenso bulgaro…”, o anche: “Dovremmo dire a Dimarco di giocare male in queste amichevoli, fai che qualche sceicco o pseudo petroliere offre 30 milioni siamo fregati”. Pareri unanimi per l’attaccante uruguagio. Un tifoso chiede: “Solo io sono innamorato alla follia di Satriano?” e un altro di dice pronto a puntare su di lui: “Dzeko (35 anni e 7gol la scorsa stagione) 6+6 milioni buttati allora meglio puntare su Satriano” e ancora: “gioiellino!”, “è forte forte!“, “già adesso è due volte più forte di Zapata. Pensate bene a come spendere i soldi che ricaverete dalla cessione Lukaku”.

