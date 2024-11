Inter, l'ex presidente Moratti sta per tornare nel calcio: è pronto ad acquistare la Spal

Secondo quanto riporta La Nuova Ferrara, la trattativa con Joe Tacopina sarebbe ben avviata: Moratti è a capo di una cordata di imprenditori pronta a rilevare il club estense

Nel calcio poche cose sono fisse, una di queste è il legame tra alcuni cognomi “illustri” e determinati club: basti pensare, ad esempio, alle famiglie Agnelli e Moratti. In futuro potrà succedere di tutto, ma quei cognomi avranno per sempre un solo significato per qualsiasi tifoso italiano: Juventus e Inter.

Moratti alla guida della Spal

Dunque potrebbe anche succedere che Massimo Moratti decida di rientrare nel mondo del calcio attraverso un ingresso “secondario”: nulla che naturalmente possa far dimenticare una storia che iniziò con la grande Inter del padre Angelo fino a quella guidata da lui dal 1995 al 2013. E l’ingresso secondario in questione sarebbe la Spal: secondo quanto riferito da La Nuova Ferrara, Massimo Moratti starebbe pensando di rilevare il club estense. L’ex presidente e patron dell’Inter starebbe valutato l’acquisto della società da Joe Tacopina nell’ambito di una cordata di imprenditori, a capo della quale vi sarebbe proprio Moratti.

Tacopina, dalla Roma alla Spal

Come riporta il quotidiano ferrarese, quest’estate Moratti avrebbe incontrato Tacopina di persona: di qui una serie di contatti che dimostrerebbero l’interesse per il club guidato dall’avvocato di Donald Trump. L’italo-americano ha più di un legame con il calcio italiano: è co-fondatore della Madison Avenue Sports and Entertainment (MadAve), che fa parte della cordata americana, capitanata da Thomas DiBenedetto, divenuta poi proprietaria della Roma. Tacopina ha già ricoperto un ruolo di primo piano nella gestione del club giallorosso e dal 27 ottobre 2011 è stato anche ufficialmente membro del consiglio di amministrazione dell’AS Roma, ricoprendo anche il ruolo di vicepresidente del club.

Moratti, il calcio nel destino

E’ stato presidente del Bologna e azionista di riferimento del Venezia, arrivando ad un passo dall’acquisire anche il Catania. Il 16 luglio 2021 iniziò la sua avventura alla Spal, di cui acquistò ufficialmente una prima parte delle quote il 13 agosto diventandone presidente. Gli estensi sono attualmente penultimi nel girone B di Serie C: Tacopina, secondo il quotidiano ferrarese, starebbe lavorando per acquistare il Tranmere Rovers, società di League Two inglese. Se l’affare dovesse andare in porto, potrebbe arrivare il via libera per Moratti, che non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare nel mondo del calcio.

