Roma, Friedkin rompe il silenzio dopo la vittoria: le bordate di Zazzaroni e il derby in notturna

Il derby delle romane torna nuovamente in fascia notturna dopo quasi 6 anni. Intanto, ai giallorossi non basta la vittoria per far tornare il sereno

In una settimana di caos, e altrettante decisioni significative in casa giallorossa, si è intanto stabilito che il derby Roma-Lazio del 5 gennaio tornerà a giocarsi in notturna. Nel frattempo, l’allenatore della Roma, Ivan Juric, tra contestazioni e una sofferta vittoria sul Torino, mantiene saldo il posto in panchina anche se la distanza con i tifosi sembra aumentare sempre di più a causa del percorso dei giallorossi da montagne russe. Infine, a scuotere ulteriormente gli animi sono i Friedkin: interrompono il lungo silenzio social ma vengono duramente bersagliati da Ivan Zazzaroni.

Derby Roma-Lazio torna in notturna: ecco quando

Il derby Roma-Lazio tornerà a disputarsi in notturna il 5 gennaio alle 20:45, una decisione presa dopo vari vertici tra Polizia, Questura e Osservatorio. Questa scelta, che riporta la stracittadina in serale dopo anni, vuole anche lanciare un ‘segnale di distensione’, con l’intento di considerare il derby un evento sportivo come qualsiasi altro big match.

L’ultima volta di un Roma-Lazio in notturna, con i tifosi presenti, fu in data: 2 Marzo 2019. Nel 2021, ancora in periodo Covid, il derby si giocò alle 20:45 ma senza tifosi presenti sugli spalti.

Roma, i tifosi si allontanano da Ivan Juric

La partita Roma-Torino ha visto Juric affrontare una dura prova emotiva a bordo campo. La vittoria della Roma grazie a un gol di Dybala ha dato sollievo a Juric e alla squadra, anche se il clima con i tifosi è rimasto freddo. I giocatori sono stati accolti dai fischi all’entrata in campo nel riscaldamento, mentre solo alcuni, tra cui Dybala e El Shaarawy, hanno ricevuto applausi nel corso del match.

Roma, stadio e Curva Sud: continua la contestazione

Nonostante la vittoria, la reazione dei tifosi è stata tiepida, senza gesti di contestazione diretta verso la proprietà o i giocatori. Nel corso del match, i cori dei tifosi sono tornati a sostenere la squadra e le bandiere a sventolare, ma le tribune dell’Olimpico presentavano diversi seggiolini vuoti dopo molti sold-out consecutivi

Roma, i Friedkin rompono il silenzio sui social

Che fine hanno fatto i Friedkin? Dopo settimane di assenza e silenzio, i propietari del Club hanno condiviso un semplice repost su Instagram con il risultato della partita contro il Torino, segnando un piccolo passo di riavvicinamento dopo settimane di tempesta.

Ivan Zazzaroni attacca la Roma dei Friedkin

A non essere soddisfatto di questo atteggiamento è però il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni che ha attaccato la proprietà giallorossa:

“Quand’è che i Friedkin torneranno a fare qualcosa di calcio? Quando dimostreranno alla gente che – al di là dei continui esborsi di denaro – l’interesse nei confronti della Roma e della sua immagine non è venuto mai a mancare e che per loro contano sempre tanto? Come hanno intenzione di muoversi da qui in avanti? Considerano già compromessa la stagione a inizio novembre e guardano oltre maggio? Quando arriverà il nuovo amministratore delegato? E sarà italiano o preso con i punti Esselunga? Chi dà una mano a Ghisolfi nella gestione dei problemi straordinari?”.