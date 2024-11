Roma-Torino, moviola: rigore negato e gol annullato, quanti casi dubbi

La prova dell’arbitro Fabbri all’Olimpico nel match infrasettimanale di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Faenza ne ha ammoniti quattro

Michael Fabbri, la scelta di Rocchi per Roma-Torino, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

Clicca qui per vedere gli highlights della gara

I precedenti di Fabbri con Roma e Torino

Il fischietto della sezione di Ravenna aveva fin qui arbitrato la Roma in 14 occasioni, in metà delle quali i giallorossi sono riusciti ad ottenere i tre punti. Cinque le sconfitte, soltanto due i pareggi: l’ultimo match arbitrato fu un Roma-Sassuolo 3-4 sotto la gestione Mourinho. In 14 gare Fabbri aveva ammonito ben 24 giocatori giallorossi e ne aveva espulsi due. Col Torino 17 precedenti: solo 4 vittorie, 8 pari e 5 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Di Iorio con Tremolada IV uomo, Mazzoleni al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Baldanzi, Pellegrini (R), Coco, Masina (T)

Roma-Torino, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. All’8′ Gineitis entra nettamente in ritardo su Pisilli e non viene ammonito. Al 15′ va a terra Dybala su un contatto con Maripan in area di rigore. Non c’è nulla per Fabbri e la gara procede. Al 71′ primo giallo della partita. Saúl Coco riceve il cartellino per un intervento in ritardo su Baldanzi. Al 72′ viene ammonito anche Tommaso Baldanzi che ferma la ripartenza di Njie commettendo fallo. Al 77′ ancora gol della Roma ma nell’incrocio di gambe tra Baldanzi e Vlasic c’è un fallo in attacco del giallorosso: il suo gol viene annullato correttamente da Fabbri. All’86’ ammonito Masina per una trattenuta ai danni di Celik. Al 92′ Pellegrini entra in ritardo su Ricci e viene sanzionato con un cartellino giallo. Dopo 5′ di recupero Roma-Torino finisce 1-0.