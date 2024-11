Inter: Calhanoglu pronto a tornare in campo, ma la foto postata dal turco preoccupa i tifosi

Il centrocampista, che è tornato in gruppo e andrà in panchina domenica contro il Venezia, ha pubblicato l’immagine della gamba ferita in allenamento, scatenando le reazioni dei social

L’Inter e i suoi tifosi hanno sentito la mancanza di Hakan Calhanoglu, pronto a tornare dopo l’infortunio: il turco sarà molto probabilmente in panchina nella gara di domenica contro il Venezia. La foto pubblicata su Instagram per annunciare il ritorno in gruppo ha fatto però preoccupare i tifosi nerazzurri.

Inter, finita l’attesa per Calhanoglu

È un’altra Inter senza Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco è un elemento essenziale della squadra di Simone Inzaghi che non a caso senza di lui ha mosso dei passi indietro sul piano del gioco e anche dei risultati, a causa del rocambolesco 4-4 in campionato contro la Juventus.

Nonostante l’abbondanza a centrocampo – Inzaghi ha alternato Barella e Zielinski nel ruolo del turco, con risultati alterni – l’Inter sa di essere una squadra molto più forte col centrocampista in campo.

Inter, primo allenamento e story su Instagram per Calhanoglu

Ecco perché la notizia dell’ormai prossimo ritorno di Calhanoglu in campo ha fatto felici i tifosi dell’Inter. Il centrocampista ha sostenuto l’intero allenamento odierno con i compagni di squadra e molto probabilmente andrà in panchina domenica, nella gara contro il Venezia, con la prospettiva di giocare qualche minuto nel secondo tempo.

Per confermare di essere tornato ad allenarsi, Calhanoglu ha pubblicato una Instagram story con la scritta “Primo allenamento terminato”: nell’immagine si vede la gamba del centrocampista, visibilmente segnata da quella che pare una tacchettata piuttosto profonda, ricevuta probabilmente da un compagno di squadra.

Inter, tifosi preoccupati per la gamba di Calhanoglu

L’immagine ha fatto il giro anche di altri social, scatenando la preoccupazione dei tifosi nerazzurri: gli interisti sono contenti che Calhanoglu sia tornato ad allenarsi, ma anche stupiti per i segni sulla sua gamba al termine di un semplice allenamento. “Un ritorno in campo con benvenuto”, il commento su X di Fabrizio Biasin, giornalista di fede nerazzurra.

“Ehi Hakan, dillo agli altri però: ci servi intero”, aggiunge nei commenti Marxxx. “Sarà arrivato l’ordine del demone Inzaghi a qualcuno, per tirargli una scarpata sullo stinco”, aggiunge Sim. “Dai, sono solo sfioricchiamenti, ti vogliamo in campo”, scrive Rl. “Quando vuoi far capire il tuo compagno di squadra che la sua assenza non è stata gradita”, scherza Ponti90. “Hakan, ma dico io, i parastinchi no?”, il suggerimento di Elion, preoccupato come altri tifosi che Calha possa nuovamente fermarsi.