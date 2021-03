Inter, fanno discutere le frasi di Antonio Conte all'arbitro Mariani

L’Inter vola in campionato, ed è sempre più in fuga verso lo scudetto. Il traguardo è vicino e Antonio Conte in panchina ha ritrovato la sua antica grinta, tenendo tutti i suoi giocatori in tensione e concentrati dal primo all’ultimo minuto della gara contro l’Atalanta. Soprattutto in avvio di partita, il mister leccese è apparso particolarmente nervoso e teso, ed è stato protagonista di un battibecco con l’arbitro Mariani dopo alcune sue proteste per una decisione del fischietto di Aprilia.

Il direttore di gara, richiamato dal quarto uomo, all’11’ si è avvicinato alla panchina, e si è rivolto al tecnico salentino : “Mister mi faccia la cortesia, venga un attimo, una parola soltanto”, ha iniziato l’arbitro. “Ma che ho detto? Della spinta ho detto, l’ho insultata?“, la risposta di Conte. “Stiamo calmi, siamo al 10’. Io capisco il suo momento, lei capisca il mio“. Conte ha insistito e Mariani ha deciso di ammonirlo, estraendo il giallo: “Non è fallo, va bene? Non va bene? Allora forse non va bene: giallo“.

L’ammonizione ha fatto infuriare il tecnico nerazzurro che è tornato velocemente verso la sua panchina, sfogandosi così: “Fate i protagonisti, fate. Con tutto il bene che vi voglio, con tutto il bene che vi voglio, con tutto il bene che vi voglio… Venite per far vedere che venite a rimproverarmi, questo fate”.

Il giallo a Conte e il battibecco tra i due ha fatto subito il giro dei social, dividendo i tifosi. L’arbitro Mariani è lo stesso che ha diretto il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, la partita che portò allo scontro a fine gara tra Conte e il presidente dei bianconeri Andrea Agnelli.

OMNISPORT | 09-03-2021 10:12