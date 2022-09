Inter: finita la riabilitazione in Belgio per Lukaku

09-09-2022 10:59

Il coutdown verso la prossima convocazione ufficiale può iniziare.

Romelu Lukaku è infatti tornato dal Belgio dove ha svolto un periodo di riabilitazione e cure col fisioterapista Lieven Maesschalck. L’infortunio muscolare ovvero la distrazione muscolare al flessore sta meglio, col giocatore che ha voglia di accelerare i tempi del suo rientro inizialmente previsto dopo la sosta.

Troppo presto vederlo tra i convocati per la trasferta europea di Plzen in cui molto probabilmente non ci sarà, ma per quella di Udine in campionato di domenica 18 settembre, inizia ad esistere qualche speranza di rivederlo in campo.

Intanto domani “big Rom” sarà in tribuna a San Siro per stare vicino a suoi compagni in vista del match casalingo contro il Torino.