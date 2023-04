La prova dell'arbitro napoletano Maresca a San Siro analizzata ai raggi X

02-04-2023 09:09

Ci fosse stato ancora Antonio Conte sulla panchina dell’Inter chissà che non avrebbe trovato modo di scaricare qualche colpa del ko dei nerazzurri di ieri a San Siro contro la Fiorentina anche all’arbitro Maresca, che non gli è stato mai simpatico (ricordate quello sfogo a Udine? “Sei sempre tu, Maresca, sei sempre tu“) ma come se l’è cavata ieri il fischietto napoletano nel match del Meazza che ha visto il successo dei viola per 1-0?

Inter-Fiorentina, i precedenti di Maresca con i nerazzurri

Era la seconda direzione di gara stagionale in campionato per Maresca con l’Inter: aveva già diretto i nerazzurri in occasione dello scialbo 0-0 di Marassi contro la Sampdoria dello scorso 13 febbraio. Maresca, che in stagione ha diretto anche la finale di Supercoppa Italiana vinta per 3-0 dall’Inter sul Milan, ha incrociato in tutto i nerazzurri 15 volte con un bilancio di otto vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.

Inter-Fiorentina, Maresca ha ammonito cinque giocatori

Assistito da Colarossi e Capaldo con Cosso IV uomo, Marini al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro Maresca in Inter-Fiorentina ha ammonito cinque giocatori, tre viola e due della squadra di Inzaghi: Castrovilli, Amrabat, Acerbi, Ikone , Brozovic.

Inter-Fiorentina, i casi da moviola

E’ stata giudicata sufficiente da quasi tutti la sua prova a San Siro. Questi gli episodi discussi. Al 5′ su angolo di Brozovic il pallone finisce sul braccio di Castrovilli ma l’arto sinistro del difensore viola è attaccato al corpo e l’azione, giustamente, procede. Al 14′ check del Var in seguito ad alcune proteste di Ikoné per un rimpallo su Bastoni, possibile braccio in area. Il controllo non evidenzia irregolarità. Prima del riposo Dodò col braccio largo in area su un cross dalla destra, fa sfilare la palla mentre l’avversario è a terra: l’arbitro fa cenno giustamente di proseguire.

Nella ripresa al 58′ trattenuta leggera di Igor su Lautaro, che tenta di girarsi in area per agguantare un pallone servito da Lukaku di tacco : il VAR non interviene e conferma la decisione di campo del direttore gara. Infine al 65′ Igor entra di forza su Lukaku che va giù in area, contatto non giudicato rilevante.